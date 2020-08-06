Hapishaneden 46 yıl önce firar eden mahkum 77 yaşında yakalandı

ABD'de bir polis memurunu vurmakla hüküm giyen ve 1974 yılında hapishaneden kaçan cinayet suçlusu 77 yaşındaki Luis Archuleta​, Ramon Montoya takma adıyla saklanmayı başardı.

Denver hapishanesinden 46 yıl önce kaçan Archuleta, FBI'ın özel operasyonuyla yakalandı.

FBI, zanlının New Mexico eyaletine ait evine gerçekleştirdiği operasyonda Archuleta’a ait birçok belge ve bilgisayara el koydu.

FBI Denver Özel Ajanı Michael Schneider, “Bu tutuklama, her yerdeki şiddet suçlularına açık bir göndermedir: Ne kadar uzun sürerse sürsün veya ne kadar ileri giderseniz gidin FBI sizi bulacak ve sizi adalete teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.