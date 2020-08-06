Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikanesine AK-47 ile giren 3 çocuk gözaltına alındı

CBSNEWS'in haberine göre, ABD'nin Florida eyaletinde polisten kaçan 3 çocuk, sırt çantasındaki dolu vaziyette bulunan AK-47 piyade tüfeğiyle ABD Başkanı Trump'ın Mar-a-Lago'daki mülkünün duvarından içeriye atladı.

Yetkililer, 15 yaşlarındaki 3 çocuğun gözaltına alındığını açıkladı.

3 teenagers arrested after jumping wall into Mar-a-Lago with loaded AK-47 https://t.co/lLf1Tla0PK — CBS News (@CBSNews) August 6, 2020

Ateşli silahla mülke izinsiz girmek, hırsızlık yapmak ve polise mukavemet göstermekle suçlanan çocukların mülkün kime ait olduğunu bilmedikleri belirtiliyor.

Çocuklar, 'silahı bulduklarını' iddia ederken, mülkün bahçesine de polislerden saklanmak amacıyla girdikleri ve binaya girmeye çalışmadıkları kaydedildi.

Trump ve aile üyelerinden herhangi biri olay sırasında malikanede bulunmazken, gençlerin mülkün kime ait olduğunu bilmedikleri belirtiliyor.

Geçen yıl, Trump'ın Mar-a-Lago'daki mülküne izinsiz giriş yaparken yakalanan Çinli bir kadın da 8 ay hapse mahkum edilmişti.