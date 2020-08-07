LeBron James'ten Trump'a: Beni güldürüyorsun

George Floyd'ın ırkçılık nedeniyle öldürülmesinin ardından NBA oyuncular, yeniden başlayan ligde maçlardan önce diz çökerek 'Black Lives Matter' tişörtleri giyiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sporcuların diz çökmesinin 'kabul edilemez' olduğunu ve görünce TV'yi kapattığını söyledi.

Spor Arena'da yer alan habere göre, bu sözler üzerine sert tepki veren Lakers süperstarı LeBron James, "Beni güldürüyorsun. Basketbolun onu, izleyici olarak kaybettiğine inanmıyorum" derken, ülkede yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump'a oy verilememesini kastederek, "Umarım herkes ırkı, rengi ne olursa olsun ülkemizin zirvesinde hangi liderliğe sahip olduğumuzu görüyordur" ifadelerini kullandı.