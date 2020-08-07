ABD istihbaratı, Rusya'yı 'Biden'ı itibarsızlaştırmaya çalışmakla' suçladı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü William Evanina, 2020 başkanlık seçimlerine ilişkin bir değerlendirme yayınlayarak Rusya, Çin ve İran'ı 'seçimlere müdahaleyle' suçladı.

Evanina, kurumun internet sitesinde yer alan yazılı açıklamasında Rus tarafının mevcut Başkan Donald Trump'tan yana; Çin ve İran'ın da eski Başkan Yardımcısı ve şu anki Demokrat aday Joe Biden'ın lehine 'seçimlere müdahale ettiğini' iddia etti.

Açıklamasında, "Pek çok yabancı aktörün seçimi kimin kazanacağına ilişkin bir tercihi bulunuyor ve bunu bir dizi açık ve özel ifadelerle belirtiyorlar, gizli etki çabaları daha nadir" diyerek "Öncelikle Çin, Rusya ve İran'ın devam eden ve potansiyel faaliyetlerinden endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

NCSC Director William Evanina has today issued another election threat update for the American public, building on his July 24, 2020 public statement on foreign threats to the #2020Election. See: https://t.co/0eRd6GgMgF pic.twitter.com/fyXmLIbBQ1 — NCSC (@NCSCgov) August 7, 2020

'Çin, Trump'ı, eylemleri öngörülemez olduğu için istemiyor'

Çin tarafının Trump'ın yeniden seçilmesini, mevcut başkanın eylemlerinin öngörülemez olduğu için istemediğini öne süren Evanina, şöyle devam etti:

"Çin, agresif eylemlerin risklerini ve faydalarını tartmaya devam edecek olsa da, son birkaç aydır kamuoyuna yönelik söylemi, mevcut yönetimin Kovid-19 tepkisine, Çin'in Houston Konsolosluğu'nun kapatılmasına ve diğer konulardaki eylemlere giderek daha fazla eleştirel hale geldi. Pekin, tüm bu çabaların başkanlık yarışını etkileyebileceğini kabul ediyor."

Rusya'ya 2016 seçimlerindekine benzer suçlamalar yöneltildi

Evanina, Rusya'nın Biden'ı 'itibarsızlaştırmaya çalıştığını' iddia ederek, Rusya'nın Biden ve Demokratları 'Rusya karşıtı kurumsal yapı' olarak gördüğünü öne sürdü.

Yetkili, "Kremlin bağlantılı bazı aktörler de Başkan Trump'ın adaylığını sosyal medyada ve Rus televizyonunda reklam etmeye çalışıyor. Örneğin, Rusya yanlısı Ukraynalı vekil Andrey Derkaç, eski Başkan Yardımcısı Biden'in adaylığını ve Demokrat Parti'yi zayıflatmak için - sızdırılan telefon konuşmalarını ilan etmek de dahil olmak üzere - yolsuzluk iddialarını yayıyor" diye kaydetti.

Evanina, ayrıca Rusya'nın son başkanlık seçimlerine siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları yoluyla müdahale etmeye çalıştığı suçlamasını yeniden gündeme getirdi.

Rusya, farklı ülkelerdeki demokratik süreçleri etkileme girişimlerinde bulunduğu yönündeki suçlamaları defalarca reddetmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu tür suçlamalar için 'kesinlikle asılsız' nitelendirmesinde bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu tür suçlamaları doğrulayan tek bir delinin gösterilmediğine dikkat çekmişti.

'İran, rejim değişkliği çabalarından endişeli'

Seçimlere müdahale suçlamalarına İran'ı da dahil eden yetkili, İran yönetiminin önümüzdeki süreçte yüksek ihtimalle Trump'ı zayıflatmaya dönük 'dezenformasyon kampanyalarına yoğunlaşacağını' öne sürdü.

Evanina, İran'ın bu motivasyonunun Trump yönetiminin İran'da rejim değişikliği çabalarını sürdürme potansiyeliyle alakalı endişeden kaynaklı olduğunu ifade etti.