Trump: Rusya'nın Oval Ofis'te görmek istediği en son kişiyim

ABD Başkanı Trump, "Bence, ben Rusya'nın Oval Ofis'te görmek istediği en son kişiyim çünkü kimse Rusya'ya karşı benim kadar sert olmamıştı" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey eyaletindeki Bedminster'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Rusya, İran ve Çin'in 'ABD seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı' iddialarına ilişkin Trump, "Bence, ben Rusya'nın Oval Ofis'te görmek istediği en son kişiyim çünkü kimse Rusya'ya karşı benim kadar sert olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Trump, göreve geldiği günden bu yana Rusya ve Çin'e karşı birçok adım atıldığına işaret ederek, "Çin de Trump'ın, Uykucu Joe Biden'a karşı kaybettiği bir seçim görünce çok sevinir. Biden başkan seçilirseydi, Çin bizim ülkemize sahip olurdu" dedi.

İran'ın da kendisini başkan olarak görmek istemediğini vurgulayan Trump, "Tekrar başkan seçilirsem, İran ve Kuzey Kore ile hızlı anlaşmalar yapacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Trump says the last thing Russia, China and Iran want is for him to win the presidential election: “If and when we win, we will make deals with Iran very quickly, we’ll make deals with North Korea very quickly” https://t.co/wvZB69GCYd pic.twitter.com/68csNJLZHj — CBS News (@CBSNews) August 8, 2020

Trump, söz konusu 3 ülkenin seçimlere müdahale etmeye çalıştığı iddiaları ile de yakından ilgileneceklerinin altını çizdi.

'Amerikalıların ihtiyaç duyduğu yardımı almaları için başkan olarak yetkimi kullanacağım'

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, ABD'de istihdamın temmuzda beklentileri geride bırakıp 1.8 milyon kişi arttığını anımsatarak, gelişimin devam etmesinin sağlanması gerektiğini, Kovid-19 salgınının başından bu yana ekonomiye 3 trilyon dolarlık katkı sağladıklarını söyledi.

Trump, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine de değinerek, "Yönetimim, Kongre'de Demokratlarla anlaşmaya varmak için iyi niyetle çalışmaya devam ediyor" dedi.

Demokratları radikal sol politikalarda ısrarcı olmakla suçlayan Trump, "Demokratlar bu kritik yardımları rehin tutmaya devam ederse Amerikalıların ihtiyaç duyduğu yardımı almaları için başkan olarak yetkimi kullanacağım" diye konuştu.

Trump, işsizlik yardımları, borçların ertelenmesi, öğrenci kredisi yardımları ve bordro vergileri konularında adımlar atacaklarını belirterek, işsizlik yardımlarını yıl sonuna kadar uzatacaklarını dile getirdi.