ABD Savunma Bakanı Esper, Afganistan için tarih verdi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, kasım sonuna kadar ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını 5 binin altına düşüreceklerini açıkladı.

Esper,televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kasım sonuna kadar Afganistan'daki asker sayımızı 5 binin altına düşüreceğiz" ifadesini kullandı.

Söz konusu plan hakkında Pentagon yetkililerinin Kongre'yi bilgilendireceğini belirten Esper, "ABD'nin, Afganistan'dan çıkarken kendisine yönelik bir terör tehditi olmadığını garantiye alması gerekir" ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Ağustos'ta Axios'a verdiği mülakatta, "Askerimizin çekilmesine yönelik müzakereler sürüyor. Seçim gününe kadar buradaki asker sayımız (yaklaşık 8600) 4 ila 5 bine kadar düşecek" ifadesini kullanırken çekilme sürecine ilişkin net bir tarih vermekten kaçınmıştı.