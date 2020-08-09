Bill Gates'ten Microsoft'a: TikTok anlaşması 'zehirli kadeh' olur

Bill Gates, ABD'nin şirketlere '45 gün içinde bütün ilişkileri kesin' dediği Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un, kurucusu olduğu Microsoft ile anlaşması ihtimalini değerlendirdi.

Gates, TikTok'un ülkede faaliyet göstermeye devam edebilmesi için ABD'deki kolunun Microsoft tarafından satın alınmasını 'zehirli kadeh' olarak niteledi; bu tür bir anlaşmanın başta avantaj gibi görünse de daha sonra dezavantaja dönüşeceği mesajı verdi.

Wired sitesine konuşan Gates, sosyal medya sektöründe büyük bir oyuncu haline gelmenin Microsoft için basit bir oyun olmadığını vurguladı.

Diğer bir sosyal medya sitesi olan Facebook'un karşısına rakip olarak çıkmanın 'muhtemelen iyi bir şey olacağını' söyleyen Gates, öte yandan Trump'ın tek rakibi (TikTok) öldürmesine yardımcı olmanın oldukça tuhaf olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.

Microsoft da TikTok'un ABD, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'daki kollarını satın almak için görüşmeler yaptığını doğrulamıştı.