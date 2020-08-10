Pompeo'dan Belarus seçimlerine ilişkin açıklama: Bağımsız ve adil değil, derin endişe duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Belarus'ta dün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerin ardından başlayan sokak gösterilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Pompeo, açıklamasında seçimlerin 'bağımsız ve adil olmadığını' kaydederek "Adayların oy pusulalarına erişiminin ciddi bir şekilde kısıtlanması, yerel bağımsız gözlemcilere oy verme merkezlerinde uygulanan yasak, muhalefet adaylarına karşı uygulanan sindirme taktikleri ve barışçıl protestocuların ve gazetecilerin tutuklanması süreci gölgeledi" dedi.

Belarus hükümetine 'tüm Belarus halkının barışçıl gösterilere katılma hakkında saygı duyma' çağrısı yapan Pompeo, güç kullanmaktan kaçınılmasını ve tutuklananların serbest bırakılmasını talep etti.

"Belarus vatandaşlarının seçimler ve gösteriler hakkında bilgi alışverişinde bulunma fırsatını sınırlamak için internet kaynaklarının engellenmesini kınıyoruz" ifadelerini kullanan Pompeo, "Belarus hükümeti, demokratik süreçlere bağlılığını ve insan haklarına saygısını uygulamayla kanıtlamalı" diye ekledi.