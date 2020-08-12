Milyarder Soros: Trump'ın geçici bir fenomen olduğundan eminim

ABD'li milyarder ve bağışçı George Soros, kasım ayında yapılması planan ABD başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ülkenin geleceği hakkında tahminlerde bulundu.

İtalyan La Repubblica gazetesinde yayınlanan ve Market Watch tarafından İngilizceye çevrilen röportajında Soros, "ABD'de bile Trump gibi üçkağıtçı bir başkan seçilebilir ve demokrasiyi içeriden baltalayabilir" dedi.

'Trump yaşam savaşı veriyor'

Soros, "Ancak ABD'de büyük bir kontrol ve denge geleneğine ve belirlenmiş kurallara sahipsiniz. Ve her şeyden önce anayasanız var" diye kaydederek "Bu yüzden, Trump'ın geçici bir fenomen olduğundan eminim, umarım kasım ayında gider" ifadelerini kullandı.

Ancak Trump'ın 'çok büyük bir tehliye oluşturmayı sürdürdüğünü' dile getiren Soros, "Yaşam savaşı veriyor ve iktidarda kalmak için her şeyi yapacak" değerlendirmesinde bulundu.

'Anayasayı ihlalden sorumlu tutulacak'

Soros, ayrıca Trump'ın yeniden seçilmemesi halinde 'anayasayı ihlalden' sorumlu tutulacağını da sözlerine ekledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi hakkında da yorumda bulunan Soros, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hayatımdaki en kötü kriz" nitelendirmesini yaptı.

Pandemiyi 'olsalılıklar yelpazesinin normal zamanlardan çok daha geniş olduğu devrimci bir an' olarak tanımlayan Soros, "İnsanlar şaşkın ve korkmuş durumda. Kendileri ve dünya için kötü şeyler yapıyorlar" ifadelerini kullandı.