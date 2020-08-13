Trump'ın saçlarıyla ilgili şikayetinin ardından ABD'de duş başlığı standartları değişiyor

Saçlarına olan takıntısıyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump’ın, su yeterince tazyikli akmadığı için daha uzun süre duş almak zorunda kaldığını söylemesinin ardından ABD Enerji Bakanlığı kolları sıvadı. Su tasarrufu için yıllar önce getirilen düzenlemeler kaldırılıyor, duş başlıklarıyla ilgili standartlar değişiyor.

Saçlarının görünümüyle ilgili alaylara ve aslında peruk olduğu iddialarına ateş püsküren ABD Başkanı Donald Trump, “Saçlarım mükemmel olmak zorunda” sözleriyle Enerji Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Beyaz Saray'da geçen ay gerçekleşen bir toplantıda serzenişte bulunan Trump, konuyu bir anda duş başlıklarına getirdi ve şu ifadeleri kullandı; "Duş başlıkları - duş alıyorsunuz ama su gelmiyor. Elinizi yıkamak istiyorsunuz, su gelmiyor. Saçlarınızı yıkamak istiyorsunuz, su gelmiyor. Ne yapacaksınız? Orada daha uzun süre duracaksınız ve daha uzun süre duş alacaksınız. Sizi bilmem ama benim saçlarım mükemmel olmak zorunda.”

Bunun üzerine her ne kadar çevre örgütlerieleştirileri yöneltse de Enerji Bakanlığı, duş başlıklarıyla ilgili federal standartları değiştirmek için kolları sıvadı. Bakanlık, su tasarrufu için'de getirilen sınırlamaları kaldırmayı planlıyor.

Söz konusu düzenleme uyarınca bir duş başlığından bir dakikada 2.5 galon (yaklaşık 9.5 litre) su akmasına izin veriliyordu. Çoklu duş başlıklarının yaygınlaşmasıyla bu sınırlama, ‘akacak toplam su miktarı dakikada 2.5 galon’ şeklinde değiştirildi.

Bakanlık ise şimdi bunu duş başlıklarının tümünden değil tek bir duş başlığından akacak miktar olarak değiştirmeyi amaçlıyor.

'Bununla banyoyu bile yıkarsınız'

Enerji ve doğal kaynaklar konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen Appliance Standards Awareness Project adlı kurumun yöneticisi Andrew deLaski, düzenlemeyi ‘aptalca’ diye niteledi.

Dört-beş başlık kullanılması halinde bir dakikada 15 galona kadar su tüketileceğini belirten deLaski, “Bununla banyoyu bile yıkarsınız” dedi.

Andrew deLaski, “Eğer Başkan’ın bu konuda tavsiyeye ihtiyacı varsa, yoğun bir tazyik ve iyi bir duş sağlayacak güzel bir duş başlığı belirlemesine yardımcı olacak bazı harika web sitelerine yönlendirebiliriz” dedi.

Consumer Reports adlı kurumun Başkan Yardımcısı David Friedman ise ABD’de halihazırda mevcut düzenlemenin bile ihlal edildiğini söyledi.

Yasallaşması halince düzenlemelere karşı dava açılabileceği belirtiliyor.