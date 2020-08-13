ABD ve İsrail'den uzun menzilli füze denemesi

Konuya ilişkin açıklama İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Açıklamada, söz konusu füze denemesinin, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yönetildiği ve İsrail'in merkezinde bulunan bir tesiste gerçekleştirildiği kaydedildi.

Deneme sırasında Arrow-2 sisteminin, uzun menzilli (karadan karaya) bir füzeyi durdurmayı başardığı belirtilen açıklamada, Arrow-3 sisteminin ise geçen yıl ABD'nin Alaska eyaletinde test edildiği aktarıldı.

The joint Israeli-American test reflects the partnership & friendship between the two countries & the deep commitment of the U.S. to the safety of the citizens of Israel. We will continue to work together to strengthen the capabilities of the defense establishment on all fronts. — Ministry of Defense (@Israel_MOD) August 12, 2020

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