Trump: İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya vardı

ABD Başkanı Trump: İsrail ve BAE ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya vardı

İsrail ve BAE'nin ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya vardığını duyuran Trump, "İsrail ile BAE arasındaki barış anlaşması büyük bir ilerleme. Şimdi bölgede benzer anlaşmaların gerçekleşeceğini umuyorum" dedi.

Reuters’ın üst düzey Beyaz Saray yetkililerinden aldığı bilgiye göre, anlaşma İsrail’in Batı Şeria’daki ilhak planlarını askıya alması karşılığında BAE ile ilişkilerinin tam normalleşmesini öngörüyor.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

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HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

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