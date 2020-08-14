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    Takımın kamp yaptığı otele gizlice kadın sokmak isteyince kovuldu

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    ABD
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    Amerikan futbolcusu Kemah Siverand, takımının kamp yaptığı otele gizlice kadın sokmak için yaptığı plan, film senaryolarını aratmadı. Kemah Siverand, koronavirüs kurallarını hiçe sayarak yaptığı bu skandal hareket sonrası takımdan gönderildi.

    Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Seattle Seahawks takımının 23 yaşındaki çaylak oyuncusu Kemah Siverand, akıl almaz bir olaya imza attı. Takımının kamp yaptığı otele, ilginç bir planla, gizlice kadın sokmaya çalışan Kemah Siverand, tüm takım arkadaşlarının hayatını tehlikeye attı.

    Kemah Siverand’ın planını, güvenlik kameraları bozdu. NFL Network’ten Tom Pelissero’nun Twitter’dan yapığı paylaşıma göre genç futbolcu, otel odasına almak istediği bir kadına Seahawks forması giydirdi ve kask taktırdı. Tıpkı takımdan bir sporcuymuş gibi görünen kadının güvenlik kameralarına yansıya görüntülerinde hareketleri dikkat çekti. Kadının sporcu olmadığının anlaşılması sonucu Kemah Siverand’ın takımla ilişiği kesildi.

    Sözcü Skor'da yer alan habere göre, ​Kemah Siverand’a 'Takımın güvenliğini tehlikeye attığı' gerekçesiyle sözleşmesinin feshedildiği bildirildi. Genç futbolcunun 2.2 milyon dolarlık sözleşmesi bulunuyordu.

    Koronavirüs nedeniyle takımların kamp yaptıkları otele dışarıdan bir kişinin girmesi yasaklanmıştı. Şimdiye kadar NFL’de 109.000 sporcu, teknik ekip ve çalışan üzerinde yapılan testlerde yüzde 0.46 kişinin koronavirüs pozitif olduğu açıklanmıştı.

    Etiketler:
    Kadın, açıklama, Kovid-19, Koronavirüs, Ulusal Amerikan Futbol Ligi (NFL), Ulusal Amerikan Futbol Ligi NFL
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