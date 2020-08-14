Harris'in başkanlık seçimlerinde yarışma şartlarına uygun olmadığına dair yeni komplo teorisine Trump'tan destek

ABD anayasasında Başkan olabilmek için 35 yaşını doldurmak, 14 yıl ABD'de yaşamak ve doğduğunda ABD vatandaşı olmak şartları yer alırken, Başkan Donald Trump, selefi Barack Obama'nın ardından kasımdaki seçimde Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı olarak yarışacak Kamala Harris için de bu şartları yerine getirmediği iddiasını sahiplendi.

Hawaii'den doğum belgesi bulunan Barack Obama'nın babasının memleketi Kenya'da ya da çocukluğunu geçirdiği Endonezya'da doğduğu iddiası üzerinden Başkan olamayacağını savunmuşlar arasında bulunan Başkan Donald Trump, bu kez Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Joe Biden'ın Yardımcı Adayı ilan ettiği Kamala Harris'in bu görev için zorunlu şartları yerine getirmediğini öne sürdü.

İlk beyaz olmayan kadın başkan yardımcısı adayı unvanını alan Harris'in 20 Ekim 1964'te ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Oakland kentinde Jamaikalı bir baba ve Hindistanlı bir anneden dünyaya gelmesinden hareketle, başkan yardımcısı adaylığına ehil olmadığı savı, muhafazakar kesimden bir hukuk profesörü tarafından ortaya atılmış vaziyette.

Gazetecilerin perşembe günkü basın toplantısında bu savla ilgili görüşünü sorması üzerine Trump, "(Harris'in) şartları yerine getirmediğini bugün duydum. Bu arada o görüşü kaleme alan avukat, çok yüksek nitelikli, çok yetenekli bir avukat" diyerek ekledi:

"Doğru olup olmadığına dair bir fikrim yok. Demokratların onu Başkan Yardımcısı Adayı olarak seçmeden evvel bunu teyit etmeleri gerektiğini varsayıyorum."

"Ama bu çok ciddi bir konu. Sen diyorsun ki, onlar diyor ki, bu ülkede doğmadığı için yarışma niteliğine sahip değil."

Bunun üzerine gazeteci, Harris'in ABD'de doğduğuna dair soru işareti olmadığını, sadece ebeveynlerinin o dönemde yasal oturma izninin olmayabileceğini belirtti.

Öncesinde Trump'ın kampanya danışmanı Jenna Ellis, muhafazakar grup Yargı Nöbeti'nin başkanı Tim Fitton'ın bir mesajını retweet etmişti.

Mesajında Harris'in ABD anayasasının vatandaşlık şartı uyarınca adaylığa ehil olup olmadığını sorgulayan Fitton, Chapman Üniversitesi hukuk profesörü John Eastman'ın Newsweek dergisinde yayımlanan bir makalesini de paylaştı.

Makalesinde ABD anayasasının ikinci maddesinin "doğuştan vatandaş olmayanlar başkanlık görevine ehil değildir" ve 14. ek maddenin "ABD'de doğan herkes ABD yasalarına tabi olduğundan vatandaştır" sözlerini alıntılayan Prof. Eastman, Harris'in ebeveynlerinin kızlarının doğumu sırasında ABD'de öğrenci vizesi gibi yollarla bulunması halinde ABD'nin yargı yetkisine tabi olamayacağı görüşünü savunmuştu.

'Doğumculuk' hareketini ırkçı olarak niteleyen kesimlerin Newsweek'i ırkçılıkla suçlamasına da Genel Yayın Yönetmeni Nancy Cooper makalenin 'ırkçı doğumculukla hiçbir ilgisi olmadığı' yanıtını vermişti.

Berkeley Hukuk Fakültesi Dekanı Erwin Chemerinsky, Harvard Üniversitesi hukuk profesörü Laurence Tribe gibi anayasa uzmanları ise Eastman'ın kuramını 'saçmalık, zırvalık, çöp' gibi nitelemelerle reddederken altındaki ırkçılığa dikkat çekti.

2011'den beri selefi Obama'nın Kenya'da doğduğunu, dolayısıyla ABD Başkanı olamayacağını savunan, Obama'nın gösterdiği ABD eyaleti Hawaii'de verilen doğum belgesini de 'sahte' diye reddeden Trump, sonunda 2016 seçim kampanyasında bu tartışmayı rakibi Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın 2008'deki başkanlık seçimi kampanyasında başlattığını ileri sürerek şöyle demişti:

"Bunu ben bitirdim. Başkan Barack Obama ABD'de doğmuştur, nokta. Şimdi Amerika'yı yeniden güçlü ve büyük yapmak için işe koyulmak istiyoruz."