Ayinlerde 7 bin kişi ağırlayan kilise eyalete dava açtı: Irkçılık karşıtı protestolara izin var, bize yok

ABD’de bir kilise, salgın süresince ırkçılık karşıtı protestolar gibi kitlesel etkinliklere izin verip ayinleri kısıtlayan eyalet yönetiminin ikiyüzlü davrandığı gerekçesiyle dava açtı. Ancak kilise, yaklaşık üç haftadır düzenlediği ayinlere 7 bin kişi kabul ettiği için daha önce dava edilmişti.

Salgının merkez üssü haline gelen ABD’de, alınan tedbirlere tepki gösteren vatandaşlara bu kez de bir kilise eklendi.

Kaliforniya eyaletinde Los Angeles kentinde bulunan Grace Community Kilisesi, kitlesel protestolara izin verilirken dini hizmetlerin kısıtlanmasına karşı harekete geçti. Vali Gavin Newsom başta olmak üzere diğer eyalet yöneticilerine dava açan kilise, salgın tedbirlerinin eşit şekilde uygulanmayarak yasaların ihlal edildiğini savundu.

Şikâyet dilekçesinde, “Kaliforniya'nın, protestocuların bu hastalığı bir orman yangını gibi yayması sorun olmazken, hastalığın yayılmasını önlemek için (ki ölüm oranı yüzde 0.02) ibadetin yasaklanmasını nasıl haklı gösterebileceğini açıklama zamanı geldi” ifadelerine yer verildi.

Kurala göre sınır 100 kişi

Irkçılık ve polis şiddeti gibi kangren haline gelen sorunlara karşı sokağa çıkan protestocularısuçlayan kilise, polisin de eylemcilere bu konudasavundu.

Kilisenin bu hamlesi ise bu hafta kendisine karşı açılan bir davanın ardından geldi. Kilise, tüm uyarılara ve eyalette geçerli salgın tedbirlerine rağmen hâlâ yüz yüze ibadet gerçekleştiği gerekçesiyle dava edildi.

Kilise 26 Temmuz’da tekrar olağan ayinlerini sürdürmeye başlamış, bugüne kadarki yaklaşık üç haftalık sürede pazar ayinlerine neredeyse 7 bin kişi katılmıştı. Bunun üzerine kilise, hükümet emirlerine uymasını talep eden bir uyarı almıştı. Eyalet kurallarına göre ayinlerin 100 kişiyle sınırlı olması gerekiyor.

Son birkaç haftada vaka sayılarının yükselişe geçtiği Kaliforniya’da şimdiye kadar yaklaşık 11 bin kişi yaşamını yitirdi, en az 585 bin kişiye koronavirüs teşhisi konuldu.