Trump'a 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız?" diye soran gazeteci: Beş yıldır bu anı bekliyordum

Amerikan haber sitesi Huffington Post'un Beyaz Saray muhabiri Shirish V. Date, ABD Başkanı Trump'a "Şimdiye kadar söylediğiniz tüm yalanlardan pişman mısınız?" diye sordu. Trump soruya cevap vermedi.

Date, Perşembe günü günlük bilgilendirme toplantısında söz aldı ve "Sayın Başkan, başkanlıktaki üç-buçuk yıldan sonra şimdiye kadar Amerikalara söylediğiniz tüm yalanlardan pişman mısınız?" dedi.

Trump'la gazeteci arasında daha sonra şu konuşma geçti:

Trump: Tüm nelerden?

Date: Tüm yalanlardan, dürüst olmamaktan

Trump: Kim'in söylediği?

Date: Sizin söylediğiniz.

Trump, soruyu yanıtlamadan başka bir gazeteciye söz verdi.

Reporter asks President Trump, "After three-and-a-half years, do you regret at all — all the lying you have done to the American people?"



Trump gives no answer and calls on another reporter https://t.co/Nj065CIsxp pic.twitter.com/ziUETzksW7 — CBS News (@CBSNews) August 13, 2020

​'Aynı soruyu yine soracağım'

Twitter mesajında "Beş yıldır bu anı bekliyordum' diyen Date, İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine, yine bir fırsatı olursa Trump'a bu kez "Geçen sefer sorumu yanıtlamadınız. Lütfen söyler misiniz, … (O zamana kadar sayısı kaç olursa) yalandan pişman mısınız?" diye soracağını söyledi.

For five years I've been wanting to ask him that. — S.V. Dáte (@svdate) August 13, 2020

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