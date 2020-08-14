Tahran yalanlamıştı: Washington, İran'dan Venezüella'ya petrol taşıyan 4 tankere el konulduğunu doğruladı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, konuya ilişkin dün yetkililere dayandırarak verdiği haberin ardından ABD Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarından açıklama geldi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD tarafından 'terör örgütü' ilan edilen İran Devrim Muhafızları'nın, Venezüella'ya gönderdiği tespit edilen petrolleri taşıyan tanker gemilerine el konulduğu ve böylece milyonlarca doların akışının kesildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu eylem, ABD yönetiminin İran'dan taşınırken ele geçirdiği en çok miktardaki petrol oldu" değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da yaptığı açıklamada, "İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un yürüttüğü diplomasimiz petrol sevkiyatını engelledi" ifadelerini kullandı.

Ortagus, "Bizim yaptırımlarımız nedeniyle daha fazla küresel sevkiyat filosunun İran-Venezüella ile anlaşmadan kaçındığını görüyoruz. ABD, İran ve Maduro rejimlerine karşı maksimum baskı kampanyasına bağlılığını sürdürüyor" diye konuştu.

.@TheJusticeDept successfully seized illicit Iranian gasoline cargo headed for the illegitimate Maduro regime. We are increasingly seeing global shipping fleets avoiding the Iran-Venezuela trade due to our sanctions enforcement & maximum pressure campaign. https://t.co/74wS6vfcYE — Morgan Ortagus (@statedeptspox) August 14, 2020

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'daki basın toplantısında, ele geçirilen 4 petrol tankeri gemisinin Houston'a getirildiğini duyurdu.

Wall Street Journal'ın, dün ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD savcılarının geçen ay İran'ın Venezüella'ya petrol gönderdiği 4 tankere el koymak için dava açtığı belirtilmişti.

Luna, Pandi, Bering ve Bella adlı 4 gemiye, yakın zamanda açık denizde el konulduğu ve gemilerin Teksas eyaletine bağlı Houston Limanı'na getirilmek üzere yolda olduğu kaydedilmişti.

İran'ın Caracas Büyükelçisi Hocatullah Sultani ise, söz konusu iddiayı yalanlayarak tankerlerin İran'a ait olmadığı bilgisini paylaşmıştı.