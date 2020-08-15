ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Okullar açılacaksa bunu güvenli bir şekilde yapmamız gerekecek

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Robert Redfield, sonbahar döneminde okulların 'güvenli bir şekilde' açılması gerektiğini vurguladı.

ABD'de çocuklar arasındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artışını takiben sonbahar döneminde okulların yüz yüze eğitime açılmasına yönelik tartışmalar şiddetlenmeye başladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Robert Redfield, NBC kanalına verdiği röportajda konuya ilişkin, "Bunu güvenli ve mantıklı bir şekilde yapmamız gerekecek" yorumunda bulundu.

Okulların açılmasının bölgelere göre değişen özgün koşullara ve salgının kinetiğine göre yürürlüğe konulmasını savunan Redfield, ülkede vaka oranlarının daha yüksek olduğu bölgelerin Beyaz Saray ve CDC'den, güvenlik prosedürleri olmadan yüz yüze eğitimin yeniden başlatılması konusunda baskı hissetmemesi gerektiğini belirtti.

"Kimseye baskı yapmak istemiyoruz" diyen yetkili, konu hakkında esnek olunması gerektiği vurgusunu yaptı.

Geçen hafta Fox News'te yayınlanan 'Fox & Friends' programına katılan ABD Başkanı Donald Trump, okulların yüz yüze eğitime açılması gerektiğini savunarak "Koronavirüs ortadan kalkıyor" demişti.