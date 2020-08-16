Trump'ın hastaneye kaldırılan kardeşi hayatını kaybetti

ABD medyasına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen aydan bu yana sağlık durumu kötüleşen 72 yaşındaki kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti.

Cuma akşamı Başkan Trump, New York'taki Presbyterian Hastanesi'ne kaldırılan kardeşini hastanede ziyaret etmiş, "Zor günler geçiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kardeşinin ölümüne ilişkin yazılı açıklama yapan Trump, "Büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki harika kardeşim Robert bu gece huzur içinde hayata gözlerini yumdu. O benim sadece kardeşim değil, aynı zamanda en iyi arkadaşımdı. Seni çok özleyeceğiz, ancak bir gün yeniden kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

Robert Trump'ın kesin ölüm nedenine ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

​Robert Trump, ABD kamuoyunda kendisinden 2 yaş büyük olan ağabeyi Donald Trump'a verdiği destekle biliniyor.

Sending my deepest condolences to @realDonaldTrump and the entire Trump family for the loss of their loved one, Robert Trump.



A brother is a wonderful gift, a true best friend for life.



I’m sorry for your loss Mr. President. Praying for you all 🙏 pic.twitter.com/CamlzZFvWW — Marjorie Taylor Greene For Congress🇺🇸 (@mtgreenee) August 16, 2020

Robert Trump'ın yaşamını yitirmesi ilan edildikten sonra ülkede 'Yanlış Trump' ifadesi TT oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Hateful People!



Rest In Peace Robert Trump pic.twitter.com/wxHYB6oCH4 — Yaakov Pollak (@Yanky_Pollak) August 16, 2020

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