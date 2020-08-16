ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya gelen Çavuşoğlu'ndan Biden'a tepki: Cahilce yapılmış bir açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlediği basın açıklamasında ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye konusunda 8 ay önce sarf ettiği ifadelere değinen Çavuşoğlu, "Dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Pompeo'nun Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santa Domingo'da bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo, Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması da dahil ortak endişelerinin bulunduğu konuları ele aldı." ifadesine yer verildi.

'İnsan her şeyden önce konuşma üslubuna bakınca üzülüyor'

Görüşmenin ardından Dominik Cumhuriyeti'nde basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

- (Pompeo'yla) Libya'yı değerlendirdik, uzmanlar düzeyinde (ABD'yle) istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin attığı adımları anlattık.

- (Joe Biden'ın açıklamaları) Medyaya yeni yansıyan açıklamalarına bakınca insan üzülüyor. İnsan her şeyden önce konuşma üslubuna bakınca üzülüyor. Çok ciddi hatalar, bilgi noksanlığı var. Hükümet unsurları diye bir kelime kullanmış. Obama döneminde bunlar sanırım hep teröristlerle yatıp kalktıkları için 'unsur' kelimesini kullanıyor.

- Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama. Böylesi bir açıklamaya uzun bir cevap verdim, hak etmedi ama.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mike Pompeo’nun bu hafta sonu Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini iki gün önce duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın batı yarım küreden sorumlu Bakan Yardımcı Vekili Mike Kozak basın toplantısında, “Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşme fırsatı olacak” demişti.