'Trump seçim öncesi Putin’le görüşmek istiyor iddiasına' Beyaz Saray’dan yanıt: Görüşme planlamıyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, NBC News’a açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmek istediği yönündeki iddiayı değerlendirdi.

O’Brien, “Seçimden önce Vladimir Putin ile bir zirve planlamıyoruz” ifadesini kullandı.

Trump’ın, iddia edilenin aksine böyle bir zirve talebinın olmadığını kaydeden O’Brien, “Ama Vladimir Putin’in bir gün, Amerikalıları ve Rusları koruyan bazı harika silah kontrol anlaşmalarını imzalamak için buraya gelmesinden mutlu oluruz” dedi.

Ayrıca Putin’in, İran nükleer anlaşma sorununu çözmek için BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, Almanya ve İran liderleri arasında online görüşme düzenleme teklifini reddettiklerini söyleyen O’Brien, “Rusya ile daha iyi bir ilişkiye sahip olmak isterdik. Rusya ile bir silah kontrol anlaşmasına sahip olmak isterdik. Ama tüm bunlar Rusya’ya bağlı. Onlar, bu konuda nasıl ilerleyeceklerine karar vermeleri gerekir” diye ekledi.