Pelosi: Trump posta servisini sabote etmeye çalışıyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, pazar günü yayınladığı bir yazılı açıklamada, Donald Trump'ı ABD Posta Servisi'ni 'sabote etmeye çalışmakla' suçladı.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde, koronavirüs nedeniyle rekor sayıda insanın posta yoluyla oy kullanması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda postayla oy verme sisteminin oy sahtekarlığına yol açacağını ve rakibi Demokrat Joe Biden'ı güçlendireceğini iddia etmişti.

'Posta hizmetini bozacak ve geciktirecek'

Pelosi tarafından ABD Posta Servisi'nin (USPS) posta yoluyla kullanılan milyonlarca oyun gecikme riskiyle karşı karşıya olduğu yönündeki uyarısının ardından yapılan açıklamada ise, 'sadık Trump destekçisi' olarak bilinen ABD Posta Servisi başkanı Louis DeJoy da eleştirilen isimler arasında yer aldı ve DeJoy'un 'posta hizmetini bozacağını ve postayı geciktireceğini' iddia edildi.

Pelosi ayrıca, posta servisinin seçmenleri 'oylarını posta yoluyla zamanında kullanmalarına engel olmakla tehdit ettiğini' öne sürdü ve ABD demokrasisinin 'Başkanın tehdidi altında olduğunu' iddia etti.

Tatil yarıda kesildi

Pelosi, Posta Servisi'nin bu yılın başında sağladığı hizmet veya operasyonlarda herhangi bir değişiklik yapmasını yasaklamak için yeni bir tasarıyı önümüzdeki hafta sunacağını söyledi ve Kongrenin tatilini yarıda keserek temsilcileri oylamaya çağırdı. Oylamaya ilişkin tarih ise henüz netleşmiş değil.

Öte yandan Pelosi, Posta Servisi Başkanı DeJoy ve başka bir üst düzey posta servisi yetkilisini 24 Ağustos'ta Meclis Gözetim ve Reform Komitesi'nin acil oturumlu duruşmasında ifade vermeye çağıran demokratlar arasında da yerini aldı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama da dahil olmak üzere, demokratlar Trump'ı seçimleri baltalamak amacıyla posta servisine saldırmakla suçluyor.

Trump ise, daha önceyaptığı açıklamada posta yoluyla oylamaya karşı çıktığı için posta servisinin ek fonlarını engellediğini açıklamıştı.

