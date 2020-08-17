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    ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile basının karşısında

    Trump yönetimi, diğer ülkelerin de İsrail'le ilişkileri normalleştireceğinden emin: Sırada Suudi Arabistan olabilir

    © Fotoğraf : YouTube
    ABD
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    Konu:
    ABD’den Ortadoğu’da ‘barış’ teklifi (58)
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    BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi olurken, Trump yönetiminin Ulusal Güvenlik Danışmanı, diğer ülkelerin BAE'nin yolundan giderek İsrail ile ilişkileri normalleştireceğinden emin olduklarını söyledi. O’Brien, sıradaki ülkenin Suudi Arabistan olabileceğine işaret etti.

    NBC News kanalının 'Meet the Press' programına katılan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’BrienBaşkan Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta duyurduğu İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilişkileri tamamen normalleştirme anlaşmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. 

    İsrail Başbakanı  Benyamin Netanyahu ile Abu Dabi Veliaht Prensi ve BAE Başkomutan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed'in cesaretini öven ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Trump yönetiminin İsrail'le benzer bir barış anlaşmasına varmaları için çeşitli Ortadoğu ülkeleriyle görüşmeler yürüttüğünü söyledi. 

    "İlave tarafların buna katılması ve İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi yönünde devinirlik olduğunu düşünüyoruz" diyen O’Brien, kendisinin, Başkan'ın, Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bölge liderleriyle görüşme içinde olduğunu belirtti.

    Dört gözle bekleme vurgusu

    Bu devinirlik üzerine bölge ülkelerinin İsrail'le barış anlaşmalarına varmaları sürecini inşa etmeyi umduklarını, ama bunun için takvim veremeyeceğini dile getiren O’Brien, "İsrail ile Arap ve İslam dünyası arasında barış anlaşması için yürütülenler, dünyanın en zorlu müzakereleridir. Ama biz başka bir dizi ülkenin tez zamanda bu yolu benimseyeceğinden eminiz. Bunu dört gözle bekliyoruz" dedi. 

    Suudi Arabistan'ın yanısıra bir dizi ülke

    Bundan sonra İsrail'le anlaşma imzalayacak ülkenin Suudi Arabistan olmasının mümkün olduğunu ifade eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, "Umutluyuz. Neler olacağını görmemiz lazım. Suudi Arabistan'ın yanısıra bir dizi ülkeyle konuşuyoruz" diye ekledi. 

    Trump arabululuğunu yaptığı İsrail-BAE anlaşmasını basına açıklarken, diğer ülkelerin İsrail'le işbirliğini ilerleten BAE'nin yolundan gitmesini beklediğini vurgulamıştı.

    Filistin sorunu ne olacak?

    İsrail ile BAE arasında varılan 'İbrahim Anlaşması' uyarınca, İsrail, Batı Şeria'yı ilhak planlarını ertelediğini ve çabalarını Arap ve Müslüman dünyasının diğer ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye odaklayacağını duyurmuştu.

    Bölgeyi dönüştürme iddiası

    İki ülkenin İsrail-Filistin sorununa adil, geniş çaplı ve kalıcı çözüm için çaba göstermeye devam edeceği ifade edilen ortak açıklamada, 'Ortadoğu'nun en dinamik iki toplumu ve en gelişmiş iki ekonomisi arasında doğrudan bağ kurulmasının, ekonomik büyümeyi, teknolojik yenilikleri şahlandırarak ve halklar arası ilişkileri yakınlaştırarak bölgeyi dönüştüreceği' öngörüldü.

    İsrail ile BAE heyetlerinin gelecek haftalarda biraraya gelerek yatırım, turizm, doğrudan uçuş, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık hizmetleri, kültür, çevre, karşılıklı büyükelçilik açılması ve ortak çıkarlarla ilgili diğer konularda ikili anlaşmalar imzalaması bekleniyor. 

     

    Konu:
    ABD’den Ortadoğu’da ‘barış’ teklifi (58)
    Etiketler:
    Suudi Arabistan, Robert O'Brien, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail, ABD
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