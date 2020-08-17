Trump yönetimi, diğer ülkelerin de İsrail'le ilişkileri normalleştireceğinden emin: Sırada Suudi Arabistan olabilir

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi olurken, Trump yönetiminin Ulusal Güvenlik Danışmanı, diğer ülkelerin BAE'nin yolundan giderek İsrail ile ilişkileri normalleştireceğinden emin olduklarını söyledi. O’Brien, sıradaki ülkenin Suudi Arabistan olabileceğine işaret etti.

NBC News kanalının 'Meet the Press' programına katılan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Başkan Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta duyurduğu İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilişkileri tamamen normalleştirme anlaşmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Abu Dabi Veliaht Prensi ve BAE Başkomutan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed'in cesaretini öven ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Trump yönetiminin İsrail'le benzer bir barış anlaşmasına varmaları için çeşitli Ortadoğu ülkeleriyle görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

WATCH: @robertcobrien says he's "confident" more Arab countries will follow suit to make deals with Israel. #MTP #IfItsSunday



"It's possible [Saudi Arabia] could be next." pic.twitter.com/R3aeTqbmTT — Meet the Press (@MeetThePress) August 16, 2020

"İlave tarafların buna katılması ve İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi yönünde devinirlik olduğunu düşünüyoruz" diyen O’Brien, kendisinin, Başkan'ın, Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bölge liderleriyle görüşme içinde olduğunu belirtti.

Dört gözle bekleme vurgusu

Bu devinirlik üzerine bölge ülkelerinin İsrail'le barış anlaşmalarına varmaları sürecini inşa etmeyi umduklarını, ama bunun için takvim veremeyeceğini dile getiren O’Brien, "İsrail ile Arap ve İslam dünyası arasında barış anlaşması için yürütülenler, dünyanın en zorlu müzakereleridir. Ama biz başka bir dizi ülkenin tez zamanda bu yolu benimseyeceğinden eminiz. Bunu dört gözle bekliyoruz" dedi.

Suudi Arabistan'ın yanısıra bir dizi ülke

Bundan sonra İsrail'le anlaşma imzalayacak ülkenin Suudi Arabistan olmasının mümkün olduğunu ifade eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, "Umutluyuz. Neler olacağını görmemiz lazım. Suudi Arabistan'ın yanısıra bir dizi ülkeyle konuşuyoruz" diye ekledi.

Trump arabululuğunu yaptığı İsrail-BAE anlaşmasını basına açıklarken, diğer ülkelerin İsrail'le işbirliğini ilerleten BAE'nin yolundan gitmesini beklediğini vurgulamıştı.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

Filistin sorunu ne olacak?

İsrail ile BAE arasında varılan 'İbrahim Anlaşması' uyarınca, İsrail, Batı Şeria'yı ilhak planlarını ertelediğini ve çabalarını Arap ve Müslüman dünyasının diğer ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye odaklayacağını duyurmuştu.

Bölgeyi dönüştürme iddiası

İki ülkenin İsrail-Filistin sorununa adil, geniş çaplı ve kalıcı çözüm için çaba göstermeye devam edeceği ifade edilen ortak açıklamada, 'Ortadoğu'nun en dinamik iki toplumu ve en gelişmiş iki ekonomisi arasında doğrudan bağ kurulmasının, ekonomik büyümeyi, teknolojik yenilikleri şahlandırarak ve halklar arası ilişkileri yakınlaştırarak bölgeyi dönüştüreceği' öngörüldü.

İsrail ile BAE heyetlerinin gelecek haftalarda biraraya gelerek yatırım, turizm, doğrudan uçuş, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık hizmetleri, kültür, çevre, karşılıklı büyükelçilik açılması ve ortak çıkarlarla ilgili diğer konularda ikili anlaşmalar imzalaması bekleniyor.