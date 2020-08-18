Trump’tan Obama ve Biden’a lakap: Obiden

Siyasi rakiplerine lakap takma sevgisiyle tanınan ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama ve eski Başkan Yardımcısı ve kasımdaki seçimlerde rakibi olacak Demokrat Partili Joe Biden’i tek isimle anmayı teklif etti.

Minnesota’da seçim konuşması yapan Trump, bir kez daha eski Başkan Barack Obama’nın ekonomi politikasını eleştiri yağmuruna tuttu.

Selefinin uyguladığı ekonomik politikasının sıradan ABD’li işçilerin çıkarlarına aykırı olduğunu söyleyen Trump, “Bunlar Obama ve Biden’di. Onlara kısaca Obiden diyorum. Bu terim çok hoşuma gidiyor, epeyce zaman kazandırıyor” ifadesini kullandı.