ABD Başkanı Trump, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ı 'en tehlikeli aday' ve 'sosyalizmin Truva Atı' olarak nitelendirdi. Trump "Demokratlar kazanırsa, biz de bir diğer Venezüella olabiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinde ABD ekonomisi ve yaklaşan başkanlık seçimleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Biden'ın, 'solcuların bir kuklası' olduğunu öne süren Trump, "Joe Biden, hayatımız boyunca başkanlık görevine aday olan en tehlikeli kişi" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti'nin 'sosyalist' eğilimleri olduğunu iddia eden Trump, "Biden, sosyalizmin Truva Atıdır" diye konuştu.

Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in de 'suç yanlısı' ve 'polis karşıtı' olduğunu savunan Trump, "Ben ise her zaman suç karşıtı, polis yanlısıyım" dedi.

Trump, Demokratların seçimleri kazanmasının tek yolunun da 'seçimlere şaibe karıştırmaları' olduğunu öne sürdü.

3 Kasım'daki seçimlerin 'en tehlikeli seçimler' olabileceğine dikkati çeken Trump, "Demokratlar kazanırsa, biz de bir diğer Venezüella olabiliriz" uyarısında bulundu.