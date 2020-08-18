Demokrat Parti kurultayını açan Michelle Obama, Trump için 'yanlış başkan', Biden için 'mükemmel başkan yoktur' dedi

Joe Biden'ın Demokratların başkan adayı olarak resmen ilan edileceği parti kurultayı bu kez online düzenlendi. 4 günlük kurultayın ilk gününde konuşan eski Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle, Trump'ı "Ülkemiz için yanlış başkan" diye niteledi, muhakkak seçilmesi çağrısı yaptığı Biden'den söz ederken "Mükemmel aday, mükemmel başkan yoktur" dedi.

ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk kez online düzenlenen Demokrat Parti kurultayının ilk gününe eski first lady Michelle Obama'nın Başkan Donald Trump'ı yerden yere vurması damga vurdu.

Eski Başkan Barack Obama'nın Yardımcılığını üstlenmiş Joe Biden'ın Demokratların başkan adayı olarak resmen ilan edileceği 4 günlük parti kurultayına sanal ortamdan hitap edenlerin başını, 2016 ve 2020 parti içi yarışının kaybedeni solcu Bernie Sanders ve eski first lady Michelle Obama çekti.

Beyaz Saray'dan ayrıldığı Ocak 2017'den beri Demokratların başkan adayı yarışına katılması yönünde kuvvetli çağrıları reddeden Michelle Obama, ateşli konuşmasında, Trump için "Ülkemiz için yanlış başkan" dedi. Sanders, parti içi yarışta kendisini destekleyen ve neo-liberal Biden'a eleştirel bakan ilerlemeci kanada birlik beraberlik çağrısı yaptı.

ABD'lilerin azımsanamayacak sayılarda Joe Biden'a oy vermesi gerektiği uyarısında bulunan eski first lady "Dostum Biden'ı seçtirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

Trump'ı koronavirüs pandemisine ve bundan kaynaklanan sorunlara yaklaşımından ötürü çok sert eleştiren Obama, "Ülkemiz için yanlış başkan" vurgusunu yaparak şu mesajları verdi:

"Amerikalılar biraz olsun liderlik, avuntu ve istikrar görmek için Beyaz Saray'a baktığında kaos, bölünme ve tümden empati yoksunluğuyla karşılaşıyor."

"Başkan'ın çok uzun süre önemsemediği bir virüs yüzünden 150 binden fazla kişi öldü ve ekonomimiz darma duman hale geldi, milyonlarca insan işsiz kaldı."

"Siyahların yaşamının değerli olduğu gibi basit bir gerçeği dile getirmek bile, ülkemizin en üst makamında alayla karşılanıyor."

'Son dört yılı Amerikalı çocuklara açıklamanın zor olduğunu' dile getiren eski first lady, "Liderlerimizin vatandaşlarını devlet düşmanı olarak yaftaladığını, bir yandan da meşale taşıyan beyazların üstünlüğünü savunanları cesaretlendirdiğini görüyorlar" diyerek şöyle devam etti:

"Dehşetle, çocukların ailelerinden kopartıldığını ve kafeslere atıldığını, barışçıl göstericilere karşı plastik mermiler ve gözyaşartıcı gaz kullanıldığını dehşetle izliyorlar. Donald Trump bu ülke için yanlış başkan. Bu işi yapabildiğini göstermek için gerekenden çok daha fazla zamanı vardı ama boyundan büyük bir işe kalkıştığı net. Olmasına ihtiyaç duyduğumuz kişi olamıyor. Durum bu."

Obama, gafları ve el şakalarıyla ilgili şöhretine son dönemde zihinsel bütünlüğüyle ilgili soru işaretleri eklenen Biden'ın başkan olması gerektiğini savunurken "Mükemmel aday, mükemmel başkan yoktur" ifadesini kullandı.

'Çok düzgün bir adam' diye niteleme gereği duyduğu Biden'ın Barack Obama dönemindeki başkan yardımcılığı dönemini öven Michelle Obama, "Hayatımız buna bağlıymış gibi Joe Biden'a oy vermeliyiz" dedi.

Eski first lady, Demokrat Barack Obama'nın başkanlık dönemini Cumhuriyetçi Trump'ınkiyle şöyle kıyasladı:

"Kocamla Joe Biden'ın görev süresi bittiğinde istihdam yaratmada üst üste rekorlar kırmıştık. 20 milyon insanın sağlık hizmeti alma hakkını garantiye almıştık. Ebola salgınının küresel pandemiye dönüşmesini önlemeye yardımcı olmak için bilim insanlarıyla el ele çalışmıştık."

ABD Başkanı: Biri Michelle'e anlatsın

Elbette Trump, Twitter'dan yanıt vermekte gecikmedi:

"Biri lütfen Michelle Obama'ya izah etsin ki, kocanız Barack Obama'nın yaptığı işlere talip olmasaydı, Donald J. Trump güzel Beyaz Saray'da bulunmazdı. Biden akla en son gelen düşünceden ibarettir, adaylığının çok geç ve heyecandan yoksun şekilde desteklenmesinin sebebi de budur."

Somebody please explain to @MichelleObama that Donald J. Trump would not be here, in the beautiful White House, if it weren’t for the job done by your husband, Barack Obama. Biden was merely an afterthought, a good reason for that very late & unenthusiastic endorsement..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020

"Yönetimim ve ben tarihteki, herhangi bir ülkedeki en muhteşem ekonomiyi inşa ettik, durdurup milyonlarca yaşamı kurtardık ve şimdi eskisinden de muhteşem bir ekonomi inşa ediyorum. İstihdam dolup taşıyor, NASDAQ halihazırda rekor kırıyor ve devamı da gelecek. Arkanıza yaslanıp izleyin."

....My Administration and I built the greatest economy in history, of any country, turned it off, saved millions of lives, and now am building an even greater economy than it was before. Jobs are flowing, NASDAQ is already at a record high, the rest to follow. Sit back & watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020

​