Trump: Belarus'ta pek demokrasi varmış gibi görünmüyor, ben demokrasiyi severim

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlik sırasında, Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerinin ardından kopan protestolarla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren geniş çaplı protestolar için "Çok barışçı görünüyorlar" diyen ABD Başkanı Donald Trump, "Belarus'ta pek demokrasi varmış gibi gözükmüyor, ben demokrasiyi severim" çıkışını yaptı.

Trump, Belarus'taki durumla ilgili Rusya yönetimiyle konuşacağını duyurdu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimleriyle ilgili Merkez Seçim Komisyonu'nun açıklamasında, 1994'ten beri görevdeki Aleksander Grigoryeviç Lukaşenko’nun yüzde 80.1 oyla galip geldiği, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.

Muhalifler seçime hile karıştırmakla suçladıkları Lukaşenko’nun istifasını talep ediyor.

Başta başkent Minsk olmak üzere sokaklara çıkan protestocular, ellerinde Belarus'un 1995'ten önce kullandığı kırmızı-beyaz bayraklarla Lukaşenko'nun görevi bırakması çağrısında bulunuyor.

Lukaşenko'dan ise son olarak 'Belarus etrafındaki kargaşanın tesadüf olmadığı konusunda Rusya Devlet Vladimir Putin'le hemfikir oldukları' açıklaması geldi.