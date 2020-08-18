ABD'li senatörler, Putin'i 'Demokrat Parti'ye ait sunucuyu hackleme talimatı vermekle' suçladı

ABD'li senatörler tarafından hazırlanan bir raporda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2016'daki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'ye ait sunucuyu hackleme talimatı vermekle suçlandı.

Bununla birlikte raporda, bu iddiayı destekleyecek herhangi bir delil yer almadı.

Senatörler, Rusya'nın, eski devlet başkan adayı Hillary Clinton'a zarar verme, Donald Trump'ın seçim kampanyasına yardım etme ve ABD'deki demokratik süreçleri bozma amacıyla hareket ettiğini ileri sürdü.

ABD Adalet Bakanlığı, 2018'de Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahalenin araştırılması kapsamında, gizli servis mensubu olduğu iddia edilen 12 Rus vatandaşı Demokrat Parti'ye ait sunuculara hacker saldırısı düzenlemekle suçlamıştı.

Rusya, başta ABD başkanlık seçimleri olmak üzere diğer ülkelerdeki demokratik süreçlere müdahale ettiği yönündeki tüm suçlamaları defalarca reddetmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, suçlamaların asılsız olduğunu söylerken Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, müdahaleyi doğrulayacak tek bir delilin sunulmadığına dikkat çekmişti.