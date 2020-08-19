ABD'nin 'nükleer temsilcisi': Moskova ve Washington anlaşırsa, Putin ile Trump buluşabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Silah Kontrolünden Sorumlu Özel Danışmanı Marshall Billingslea, Moskova ve Washington'un nükleer silahların kontrolü üzerinde bir anlaşmaya varması durumunda Rus lider Putin ile ABD Başkanı Trump'ın bir görüşme yapacağını belirtti.

Marshall Billingslea ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 17-18 Ağustos'ta Viyana'da Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3 Anlaşması) uzatılmasıyla ilgili görüşmelerin yeni turunda bir araya geldi.

Viyana'daki görüşmelerin ardından ABD basınına açıklamalarda bulunan Billingslea, "Eğer burada güzel bir anlaşma yaparsak, iki başkanın bir araya gelmek isteyeceğini düşünüyorum ve görüşmenin odak noktasında bu anlaşma olur" dedi.

Billingslea, Putin-Trump zirvesi için şu anda herhangi bir hazırlık yapılmadığını kaydetti.

Ryabkov'la görüşme sırasında ABD'nin START-3'ün uzatılması için belirlediği şartları ilettiğini belirten Billingslea, artık topun Rusya'nın tarafında olduğunu söyledi.

Rusya'yı temsil eden Ryabkov da, görüşmenin yapıcı geçtiğini ancak ciddi görüş ayrılıklarının devam ettiğini belirtti.

Ryabkov, "Konuyu derinlemesine ele aldık. Rusya-ABD müzakereleri, yapıcı konuşma için bir fırsat sundu. Taraflar, mentörlükten kaçınıp pragmatik görüş alışverişine konsantre olmayı başardı. Ancak yine de Rusya ve ABD'nin öncelikleri şu aşamada çok farklı" ifadelerini kullandı.

ABD tarafının START-3'ü uzatma ihtimalini dışlamadığını ancak anlaşma imzalamaya hazır olmadığını gösterdiğini anlatan Ryabkov, Rusya'nın START-3'ün uzatılmasını istediğini ancak bunun için bedel ödemeye hazır olmadığını ekledi.

Ryabkov, Çin, Fransa ve İngiltere'nin mevcut konuyla ilgili bir anlaşmaya katılmaya hazır olmaması nedeniyle ABD'nin START-3 anlaşmasının geleceği veya yeni bir anlaşma ile ilgili müzakerelere odaklanması gerektiğini vurguladı.

#Russia-#US consultations on strategic stability in Vienna will start in a few minutes. Open- minded professional dialogue is better than propagandistic rhetoric which prevailed in this area for a long time. pic.twitter.com/rxxJNXWipv — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) August 17, 2020

​Ryabkov ile Billingslea arasındaki görüşmelerin son turu, 22-23 Haziran'da Viyana'da yapılmıştı.