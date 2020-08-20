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    Fed

    Fed tutanakları yayımlandı: Salgının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik arttı

    © REUTERS / Chris Wattie
    ABD
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    https://tr.sputniknews.com/abd/202008201042685073-fed-tutanaklari-yayimlandi-salginin-ekonomik-etkilerine-iliskin-belirsizlik-artti/

    ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizliğin son derece arttığını, devam eden halk sağlığı krizinin yakın vade de ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini ortaya koydu.

    Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

    Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanaklarında, komitenin uzun vadeli hedeflere ilişkin açıklaması ve para politikası stratejisine yönelik olası değişikliklerin görüşüldüğü belirtildi. 

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    © AP Photo / Kathy Willens
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    Tutanaklarda, "Katılımcılar, genellikle daha düşük faiz oranları ve ABD ile yurt dışında devam eden dezenflasyonist baskılar da dahil olmak üzere son on yılda ekonomide meydana gelen temel değişikliklerin ışığında ve para politikası çerçevesinin incelenmesi sırasında öğrenilenler göz önüne alındığında, açıklamayı düzeltmenin para politikasının şeffaflığı ve hesap verebilirliğini artırmaya yardımcı olabileceği konusunda mutabık kaldılar." değerlendirmesinde bulunuldu. 

    Salgının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik arttı 

    Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan önlemlerin ABD ve yabancı ülkelerdeki ekonomik faaliyet üzerinde etkili olmaya devam ettiğine dikkat çekilen tutanaklarda, son toplantı sırasındaki mevcut bilgilerin ABD ekonomik faaliyetinde mart ve nisan aylarındaki keskin düşüşlerin ardından mayıs ve haziran aylarında toparlanmaya işaret ettiği bildirildi. 

    Tutanaklarda, "Salgının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik son derece arttı ve salgına bağlı şokun olağan dışı doğası ekonominin gelecekte nasıl bir gelişim göstereceğine ilişkin değerlendirmeleri normalden daha zor hale getirdi." ifadesi kullanıldı. 

    Toplantıda faiz oranlarının sıfır seviyesinde olduğu bir ortamda ekonomik büyümenin nasıl artırılacağının görüşüldüğü belirtilen tutanaklarda, "Salgının seyri ile ekonominin toparlanmasının ne kadar süreceğine yönelik ciddi belirsizlik ve aşağı yönlü riskler ışığında, daha kötümser bir tahminin temel tahminlerden daha az makul olmadığı yargısına varıldı." değerlendirmesinde bulunuldu. 

    Orta vadede ekonomik görünüme yönelik kayda değer risk oluşturacak 

    Ekonominin önündeki yolun salgının seyrine bağlı olacağı vurgulanan tutanaklarda, "Üyeler, devam etmekte olan halk sağlığı krizinin yakın vadede ekonomik faaliyet, istihdam ile enflasyon üzerinde baskı oluşturacağı ve orta vadede ekonomik görünüme yönelik kayda değer risk oluşturacağı kararına vardı." ifadesine yer verildi. 

    Tutanaklarda, komitenin son bir kaç aydaki politika eylemlerinin önemli bir destek sağladığına işaret edilerek, bazı katılımcıların ekonomik toparlanmayı teşvik etmek ve enflasyonu komitenin yüzde 2 hedefine döndürmek için ilave desteğe ihtiyaç duyulabileceğini belirttiği aktarıldı.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Kovid-19, Fed, ABD
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