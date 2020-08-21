ABD Adalet Bakanı: Federal Yüksek Mahkeme'den 'Boston Maratonu Bombacısı'nın ölüm cezasının yeniden tesisini isteyeceğiz

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi Birinci Dairesi'nin '2013 Boston Maratonu Bombacısı' olarak bilinen Cahar Çarnayev (Dzhokhar Tsarnaev) hakkındaki ölüm cezasını tarafsız jüri seçimi yapılmadığı gerekçesiyle bozmasına Trump yönetiminin gösterdiği tepki, fiiliyata dökülüyor.

The Associated Press haber ajansına konuşan Adalet Bakanı William Barr, bakanlığının Dzhokhar Tsarnaev hakkındaki ölüm cezasının yeniden tesis edilmesini isteyeceğini duyurdu.

Federal Temyiz Mahkemesi Birinci Dairesi'nin üç yargıçlı heyetinin geçen ay aldığı kararı temyize götüreceklerini açıklayan Barr, bunun için ABD Yüksek Mahkemesine başvuracaklarını belirtti.

Federal Temyiz Mahkemesi, Tsarnaev hakkındaki mahkumiyetlerin çoğunu onamış, ancak bunlardan ölüm cezası alıp almaması gerektiği konusunda yeni bir dava açılması gerektiğine hükmetmişti.

Barr "Ne gerekiyorsa yapacağız. Yüksek Mahkeme'ye götüreceğiz ve ölüm cezası elde etmek için uğraşmaya devam edeceğiz" dedi.

Attorney General William Barr told reporters prosecutors will “do whatever’s necessary” to punish Tsarnaev. https://t.co/cNWpUg8ovJ — masslivenews (@masslivenews) August 20, 2020

Başkan Donald Trump'ın ikinci Adalet Bakanı Barr'ın yönetiminde Adalet Bakanlığı, federal ölüm cezalarını yeninden infaz etmeye başladı. ABD'yi koronavirüs pandemisinin kasığ kavurmasına ve ölüm cezasına kamuoyu desteğinin azalmasına rağmen, bugüne dek üç federal mahkumun idam edilmesinin ardından gelecek hafta ve eylül ayında en az üç idam daha bekleniyor.

Çeçen kökenli Tamerlan-Dzhokhar Tsarnaev kardeşler, 2013 Boston Maratonu'na evde ürettikleri düdüklü tencere bombalarıyla saldırı düzenlemekle suçlanıyor.

Saldırıda 3 kişi ölmüş, 260'dan fazla kişi yaralanmış, bunların çoğu bacaklarını ve diğer uzuvlarını kaybetmişti. Dolayısıyla yargı sürecinin yılan hikayesine dönmesinin, kurbanlarla yakınları için travmatik olduğu belirtiliyor.

Bombalı saldırı sonrası polisten kaçarken Tamerlan öldürülmüş, Dzhokhar kanlar içinde yaralı şekilde yakalanmıştı.

Geçen ay ölüm cezasının bozulmasıyla ilgili gerekçeli kararı açıklayan Yargıç O. Rogeriee Thompson, 'alt mahkeme yargıcının jüri üyelerinin seçimi sırasında olası taraflılık araştırması yapmadığını' söylemişti.

'Tsarnaev kardeşleri sırt çantalarıyla ve kurbanları finiş çizgisinde kanlar içinde gösteren tüyler ürpertici fotoğraf ve videolara maruz kalmış jüri üyelerinin mahkemeye zaten Dzhokhar'ın suçlu olduğu görüşüyle geldiğini' belirten Thompson, şöyle demişti:

"Yanılma olmasın: Dzhokhar kalan günlerini hapiste geçirecek, belirlenmesi gereken tek mesele, idam yoluyla ölüp ölmeyeceği."

Heyetteki üç yargıç, alt mahkemenin ölüm cezasının bozulmasında hemfikir olurken, Yargıç Juan Torruella, dava Boston dışında görülmediği için Tsarnaev'in adil yargılanma hakkından mahrum bırakıldığı görüşünü bildirmişti.