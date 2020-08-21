WP: ABD, Venezüella'daki doktorlara Maduro'nun dondurulmuş varlıklarından 100’er dolar ikramiye verecek

Washington Post (WP), ABD yönetiminin Venezuela hükümetinin dondurulmuş varlıklarının bir kısmını bu ülkede Kovid-19 ile mücadele eden doktorlara ikramiye olarak vereceğini yazdı.

WP’ye göre, Washington, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile ilişkili fonlardan 300 milyon dolardan fazla bir parayı elinde bulunduruyor. ABD’nin bu parayı doğrudan Beyaz Saray'ın meşru devlet başkanı olarak tanıdığı muhalefet lideri Juan Guaido'ya aktarmayı planlamadığı belirtiliyor.

ABD, Venezüella'da 65 bin sağlık çalışanına önümüzdeki birkaç hafta içinde aylık 100’er dolar ikramiye vermeyi planlıyor. Ödemelerin elektronik olarak yapılacağını kaydeden gazete, bu miktarın Venezüelalı doktorların ortalama maaşından birkaç kat fazla olduğunu iddia ediyor.

Venezüella'da 21 Ocak 2019'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin etmesinden kısa bir süre sonra başlayan kitlesel protestoların ardından muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in başkanı Juan Guaido, kendisini yasadışı bir şekilde geçici devlet başkanı ilan etmişti.

ABD ve bazı Batı ülkeleri Guaido'yu tanındıklarını açıklamıştı. Buna karşılık Maduro, parlamento başkanını 'ABD kuklası' olarak nitelendirmişti. Rusya, Çin, Türkiye ve diğer bazı ülkeler Maduro'yu meşru başkan olarak desteklerken, Moskova, Guido'nun 'başkanlık statüsünü' tanımadığını belirtmişti.