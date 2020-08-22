Pompeo: Rusya ve Çin’in İran’a silah sağlamasına izin vermeyeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ve Çin’in İran’a silah sağlamasına izin vermemek için mümkün olan her şey yapacaklarını belirtti.

Pompeo, Fox News’a açıklamasında, Tahran’a yönelik yaptırımlara uymamaları halinde Moskova ve Pekin’e karşı yaptırım uygulama olasılığını değerlendirdi.

Pompeo, “Birleşmiş Milletler’in yaptırımları geri geldiğinde, sizi temin ederim ki ABD, Çinlilerin ve Rusların İran’a bizi tehdit eden silahı teslim edememesi için cephaneliğindeki her aracı kullanacak. Ayrıca küresel silah tedarikçisi olma amacıyla para alamamaları için de elimizden gelen her şey yapacağız” ifadesini kullandı.