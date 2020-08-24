Financial Times: Trump seçimden önce koronavirüs aşısını hızlandırmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, başkanlık seçimleri öncesinde, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına erkenden onay verebileceği belirtildi.

ABD’de başkanlık seçimlerine aylar kala, kamuoyu anketlerinde beklediği desteği bulamayan Donald Trump, koronavirüs aşısından medet umuyor.

İngiliz Financial Times gazetesi, ABD yönetiminin, Oxford Üniversitesi ile ilaç şirketi AstraZeneca’nın aşısına erken onay verilebileceğini yazdı.

Financial Times, seçeneklerden birinin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA'nın potansiyel aşıya ‘acil kullanım yetkisi’ vermesi olduğunu belirtti. Haberde, “FDA, güvenlik açısından çekinceler olmasına rağmen acil durum onayını kullanabilir" denildi. Gazeteye göre bu yetki, seçimlerden bir ay önce ekimde verilebilir.

Salgın sürecini kötü yönetmekle suçlanan Başkan Donald Trump’ın bu hamleyle seçim öncesi birkaç puan gerisinde kaldığı rakibi Joe Biden’a karşı şansını yükseltmeyi hedeflediği öne sürülüyor.

Salgının merkez üssü haline gelen ABD’de can kaybı 176 bini, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 703 bini geçti.