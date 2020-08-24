Financial Times: Trump seçimden önce koronavirüs aşısını hızlandırmak istiyor

ABD’de başkanlık seçimlerine aylar kala, kamuoyu anketlerinde beklediği desteği bulamayan Donald Trump, koronavirüs aşısından medet umuyor.
Financial Times, seçeneklerden birinin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA'nın potansiyel aşıya ‘acil kullanım yetkisi’ vermesi olduğunu belirtti. Haberde, “FDA, güvenlik açısından çekinceler olmasına rağmen acil durum onayını kullanabilir" denildi. Gazeteye göre bu yetki, seçimlerden bir ay önce ekimde verilebilir.
Salgın sürecini kötü yönetmekle suçlanan Başkan Donald Trump’ın bu hamleyle seçim öncesi birkaç puan gerisinde kaldığı rakibi Joe Biden’a karşı şansını yükseltmeyi hedeflediği öne sürülüyor.
Salgının merkez üssü haline gelen ABD’de can kaybı 176 bini, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 703 bini geçti.
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