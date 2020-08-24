ABD'nin BAE'ye F-35 satma ihtimali: Pompeo, İsrail'in Ortadoğu'daki askeri üstünlüğünü koruma garantisi verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varması sonrası İsrail'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BAE'nin F-35 savaş uçaklarına talip olmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Ortadoğu'daki askeri üstünlüğünü tehlikeye sokacağı için karşı durmaya devam ettiği, ABD Başkanı Donald Trump ile damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in sıcak baktığı BAE'ye F-35 satma olasılığıyla ilgili Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Kudüs'te soğuk mesajlar geldi.

'Yasal yükümlülüğümüz'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan Pompeo, İsrail'in Ortadoğu'daki nitelikli askeri üstünlüğünü korumasına Washington'ın bağlılığını devam ettirdiğini söyledi.

Washington'ın BAE'ye silah satmayı gözden geçirdiğini ve satış anlaşması yaparken İsrail'in üstünlüğünü korumasını garantiye alacağını belirten ABD Dışişleri Bakanı, "Nitelikli askeri üstünlük bağlamında ABD'nin yasal yükümlülüğü vardır. Bunu yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Öncesinde BAE'nin F-35 savaş uçaklarına talip olmasıyla ilgili İsrail Başbakanlık Ofisi'nden 'ileri savunma teknolojilerinin Ortadoğu'daki herhangi bir ülkeye satılmasına muhalefetin değişmediği' mesajı gelmişti.

Trump ise "Onlar (BAE) F-35 satın almak istiyor. Ne olacağını göreceğiz. Bu konuyu inceliyoruz, ancak Ortdoğu'daki barış konusunda büyük bir avantaj sundular" demişti.

Kushner, CNN'e "Gerçek şu ki bu yeni barış anlaşması onların bu uçakları alma ihtimalini artırmalı, ancak şu noktada bu halen değerlendirdiğimiz bir şey" diye konuşmuştu.

Lockheed Martin'in ana yüklenicisi olduğu F-35 Lightning II, savaştaki her amaç için farklı uçak geliştirmenin masraflı olmasından dolayı tek bir uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla tasarlanmıştı. Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Programı kapsamında ABD Deniz ve Hava kuvvetlerinin F-16, A-10, F/A-18, AV-8B'leri ve Britanya'nın Harrier'larının bu uçakla değiştirilmesi öngörülüyor. Türkiye'nin F-35 alımı ise programın ortağı olmasına rağmen ABD yaptırımlarına takılmış vaziyette.