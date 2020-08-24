Mike Pence, yeniden başkan yardımcısı adayı oldu

ABD’de Cumhuriyetçi Parti, 3 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için mevcut Başkan Yardımcısı olan Mike Pence’i yeniden aday gösterdi.

Cumhuriyetçi Parti, mevcut Başkan Yardımcısı olan Mike Pence'i yeniden başkan yardımcılığı için aday gösterdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Mike Pence için Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden’ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris’in karşısında durabilecek kabiliyete sahip olduğunu söylemişti.