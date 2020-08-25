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    Jacob Blake lies on the street after he got shot following a police shooting in Kenosha, Wisconsin

    ABD'de polisin arkasından 8 el ateş ettiği siyah Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı

    © REUTERS / INCIDENT RESPONSE
    ABD
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    ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin arkadan vurarak ağır yaraladığı siyah Jacob Blake'in belden aşağısı felçli kaldı. Blake'in eşi polisin ateş açtığı sırada üç çocuğunun da aracın arka koltuğunda olduğunu söyledi. Olay sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar ise sokağa çıkma yasağına rağmen gece boyu devam etti.

    Amerikan medyasına konuşan Jacob Blake'in babası, oğlunun vücudunda sekiz kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını söyledi.

    Blake'in babası, pazar günü öğleden sonra polis tarafından ağır yaralanan oğluyla aynı gün sabah saatlerinde telefonda görüştüğünü belirterek, Blake'in oğlunun 8'inci doğum günü için hazırlık yaptığını dile getirdi.

    Akşam saatlerinde oğlunun polis tarafından sekiz defa vurulduğunu öğrendiğini aktaran babası, 18 dakika sonra ise olayın kayda alındığı sosyal medyada yer alan videoyu izlediğini kaydetti.

    Blake'in eşi Laquisha Booker ise polisin ateş açtığında üç çocuğunun da aracın arka koltuğunda olduğunu ve bu sırada çocukların çığlık attığını ifade etti.

    Protestolar yasağa rağmen kesilmedi

    Polisin Blake'i arkadan vurması sonrası Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar, sokağa çıkma yasağına rağmen gece boyunca devam etmişti.

    Gün boyu süren protestolar, saat 20.00'den itibaren uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma yasağına rağmen devam etmişti.
    Kenosha mahkeme binasının önünde toplanan protestocular, binaya girmeye çalışınca polisin müdahalesiyle karşılaşmıştı.
    Polisin göz yaşartıcı gaz bombası attığı göstericiler kentin sokaklarına yayılarak gece boyunca yüzlerce arabanın camlarını kırarak bazı binaları ateşe vermişti.

    Sosyal medyada yer alan bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında ise arkasından defalarca ateş ettiği görülmüştü.

    Polisin açıklamasına göre polis 'aile içi bir olay' gerekçesiyle gelen ihbar üzerine olay yerine gitmişti.

    Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise Blake'in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini iddia etmişti.

    Çocukları babalarının polis tarafından vurulduğunu gördü

    Wisconsin Valisi Tony Evers, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Blake'in gündüz vakti arkasından defalarca vurulduğunu belirterek "Henüz tüm ayrıntılara sahip olmasak da kesin olarak bildiğimiz şey şu ki o, eyaletimizde veya ülkemizde kolluk kuvvetlerinde görevli kişilerin ellerinde vurulan, yaralanan veya acımasızca öldürülen ilk kişi değil" ifadesini kullanmıştı.

    Avukat Benjamin Crump da Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğunu ve o sırada üç çocuğunun da arabada bulunduğunu belirtmişti.

    Crump, "(Çocukları) Bir polisin babalarını vurduğunu gördüler. Sonsuza kadar travma geçirmiş olacaklar. Çocuklarımız daha iyisini hak ediyor" ifadesini kullanmıştı.

    Etiketler:
    ABD, Polis şiddeti, Siyahlara polis şiddeti, Siyah, Jacob Blake
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