LeBron James: Biz siyahlar Amerika'da korku içinde yaşıyoruz

Dünya basketbolunun en büyük yıldızlarından LeBron James, ABD'de pazar günü polisin siyah Jacob Blake'i arkasından silahla vurmasına tepki gösterdi. Olayda Jacob Blake 8 kurşun yarası aldı ve belden aşağısı felç kaldı.

James, "Biliyorum ki insanlar duyma yeteneğini kaybetmeye başladı. Ancak biz siyahlar Amerika'da korku içinde yaşıyoruz. Siyah erkekler, siyah kadınlar, siyah çocuklar, hepimiz çok korkuyoruz" ifadesini kullandı.

'Neden her seferinde silahlar ateşlenmek zorunda?'

DW Türkçe'de yer alan habere göre LeBron James, olaya karışan polislerin idari izne çıkarılmış olmasının yeterli olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Orada oturup bana bir kişiyi etkisiz hale getirmenin ateş etmekten başka bir yolu olmadığını söylerseniz, sadece bana değil, bu toplumdaki bütün siyah vatandaşlara yalan söylemiş olursunuz. Çünkü biz aynı şeyleri yaşayıp duruyoruz. Onu yakalayabilirlerdi. Bunu yapabilirlerdi. Neden her seferinde silahlar vurulmak zorunda?"