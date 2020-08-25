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    Kaliforniya'da kontrol altına alınamayan yangınlar

    Kaliforniya'da kontrol altına alınamayan yangınlar 625'den fazla noktada devam ediyor

    © REUTERS / Adrees Latif
    ABD
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    https://tr.sputniknews.com/abd/202008251042722494-kaliforniyada-kontrol-altina-alinamayan-yanginlar-625den-fazla-noktada-devam-ediyor/

    ABD'de Kaliforniya eyaleti genelinde kontrol altına alınamayan yangınların 625'den fazla noktada etkili olduğu bildirildi.

    USA Today'in haberine göre, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yangının seyri konusunda gelecek haftayı "kritik" olarak nitelendirerek, alevlerle mücadelede ellerindeki her türlü imkanı kullandıklarını belirtti.

    Avustralya'da milyonlarca hektar ormanlık alanı kül eden yangınların sebep olduğu dumanlardan dolayı en az dört bin kişinin hastaneye kaldırıldığı, 445 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede Eylül 2019'da başlayan yangınlar Şubat 2020'de kontrol altına alınabilmiş, 10 milyon hektarlık alan kül olmuştu.
    © AFP 2020 / Satellite image ©2020 Maxar Technologies
    Dünyanın çeşitli bölgelerinden orman yangınlarının uydu görüntüleri
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    Eyalet genelinde 14 binden fazla itfaiyecinin 625'den fazla noktada etkili olan yangınlara müdahale ettiğini ifade eden Newsom, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini kaydetti.

    Kaliforniya İtfaiyesi Müdür Yardımcısı Daniel Berlant, pazar gününden itibaren yaklaşık 50 bin kişinin evlerine dönmesine izin verilse de geride yangınlar nedeniyle tahliye edilen 170 bin kişinin daha bulunduğunu söyledi. 

    Eyalet genelinde, 15 Ağustos'tan bu yana düşen 13 binden fazla yıldırımın yüzlerce yangının çıkmasına sebep olduğunu kaydeden Berlant, alevlere 14 binden fazla itfaiyeci, 2 bin 400 itfaiye aracı ve 95 havadan yangın söndürme aracıyla müdahale edildiğini belirtti.

    Alevler nedeniyle on binlerce evin hala tehdit altında olduğuna dikkati çeken Berlant, yangınlarda toplam 1200'den fazla evin kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

    Yetkililer, hava durumu tahminlerinin, sıcak hava ve öngörülemeyen rüzgarların yanı sıra daha fazla yıldırım tehdidine işaret ettiğini kaydederek, eyalet sakinlerinin hepsinin yangınlara karşı hazırlıklı ve yüksek alarmda olmaları gerektiği konusunda uyardı.

    Trump, Kaliforniya'daki yangınları 'büyük afet' ilan etmişti

    ABD Başkanı Donald Trump, "büyük afet" ilan ettiği Kaliforniya'da devam eden yangınlar için federal yardıma onay vermişti.

    Kaliforniya Valisi Newsom, Trump'ın afet ilanının, eyalette yangınlardan etkilenen kişilere kriz danışmanlığı, barınacak yer ve diğer sosyal hizmetler konusunda yardım edeceğini söylemişti.

    Eyalette 400 bin hektar civarında alan kül olurken, yangınlarda aralarında itfaiyecilerin bulunduğu 43 kişi yaralanmıştı.

    Kaliforniya'da en eski eyalet parkı Big Basin'de de tarihi ziyaretçi merkezinin kül olduğu, alevlerin 2 bin yıllık kızılağaçları yaktığı belirtilmişti. 

    Yetkililer, bazıları 100 metre uzunluğundaki ağaçların devrildiği bilgisini paylaşmıştı.

    Etiketler:
    ABD, Orman yangını, Yangın, Kaliforniya
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    Multimedya
    Avustralya'da milyonlarca hektar ormanlık alanı kül eden yangınların sebep olduğu dumanlardan dolayı en az dört bin kişinin hastaneye kaldırıldığı, 445 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede Eylül 2019'da başlayan yangınlar Şubat 2020'de kontrol altına alınabilmiş, 10 milyon hektarlık alan kül olmuştu.
    Dünyanın çeşitli bölgelerinden orman yangınlarının uydu görüntüleri
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