ABD, Türkiye ve Irak'a Sincar'da sivil yönetim kurmayı önerdi

19 Ağustos'ta Washington'da yapılan ABD-Irak görüşmelerine ilişkin olarak video konferans yöntemiyle bir basın toplantısı düzenleyen Hood, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak merkezi hükümeti ve Türkiye, ABD'nin ve diğer koalisyon ülkelerinin danışmanlığı ve desteğiyle birlikte çalışma yürütebilir. Bunun sonucunda Sincar gibi yerler, PKK da dahil düzensiz silahlı gruplardan temizlenebilir ve halkın refahına çalışacak ve halk tarafından kabul görecek bir sivil yönetim kurulabilir" dedi.

Bu konuyu tüm taraflarla üst düzeyde istişare ettiklerini belirten Hood, çözüm sürecinin başlaması için Sincar'dan daha güzel bir yer bulunmadığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ortadoğu'dan sorumlu Birinci Bakan Yardımcısı David Kopley de, "Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığıyla bağlantılı sorunların çözümü için Türkiye ve Irak'ın birlikte çalışmasını istiyoruz. Irak'ın egemenliğinin gözetilmesi önemli olduğu gibi Türkiye'nin güvenlik alanında meşru çıkarları olduğunu kabul etmek de önem taşıyor" diye konuştu.