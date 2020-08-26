Trump, Çin'in ABD seçimlerini Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in devlet medyasının ve Çinli liderlerin ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıcak Gelişme: Çin devlet medyası ve Çin liderleri, Biden'ın ABD seçimlerini kazanmasını istiyor. Bu olursa ki olmayacak, Çin ülkemizin sahibi olacaktır." ifadesini kullandı.

Biden'ın Çin'in desteğiyle seçimleri kazanmasının ekonomik etkilerine de dikkati çeken Trump, "(Biden seçimi kazanırsa) Şu anda rekor kıran borsamız tam anlamıyla çöker" görüşünü savundu.

Just In: Chinese State Media and Leaders of CHINA want Biden to win “the U.S. Election”. If this happened (which it won’t), China would own our Country, and our Record Setting Stock Markets would literally CRASH! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sorumlusu olarak gördüğü Çin'e yönelik son günlerde sert söylemler takınıp sert adımlar atarken, Demokrat Rakibi Joe Biden'ı da "Çin yanlısı" olmakla suçluyor.