Beyaz Saray Genel Sekreteri: ABD, Rus Kovid-19 aşısının test sonuçlarını kabul etmeyecek

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, ABD'nin Rusya’nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının test sonuçlarını kabul etmeyeceğini belirtti.

Politico’ya konuşan Meadows, ABD'nin ilaçların kalite kontrolüne ilişkin standartlara uymayı ve ‘kuralları atlamamayı’ amaçladığını belirterek, “Rusya'dan gelecek yabancı testleri kabul etmeyeceğiz. Rus denemeleri ... Ben bu aşıyı kullanmazdım” ifadelerini kullandı.

Rusya Sağlık Bakanlığı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) geliştirdiği ve dünyada tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V'nin üretimine başlandığını duyurmuştu.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriev, 20 yabancı ülkenin geliştirdikleri aşı için bir milyarı aşkın doz talep ettiğini belirterek, mevcut üretim kapasitelerinin yılda 500 milyon doz olduğunu ve Rusya'nın beş ülke ile aşı üretimi konusunda anlaştığını açıklamıştı.