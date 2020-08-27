ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, 'Suriye'de Rus askeri aracı ile ABD askeri aracının çarpıştığı' iddiasını doğruladı

CNN'in, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, dün Suriye'nin doğusunda Rus konvoyundan bir aracın, 'kasti olarak' Amerikan ordusuna ait bir araca çarpması sonucu en az 4 Amerikan askerinin yara aldığı iddiasına yer verildi. Habere göre ABD'li yetkililer, kazanın meydana geldiği alanda Rus askeri helikopterinin hızlı ve alçak uçuş yaptığını, bunun genellikle alandaki askerleri dağıtmak için kullanılan bir taktik olduğunu ifade etti.

Haberde, ilk anlardan itibaren ABD ordusunun durumdan haberdar olduğu ancak buna rağmen ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) henüz resmi bir açıklama yapmadığı belirtildi. Olayda yaralanan Amerikan askerlerinin durumunun ağır olmadığı kaydedildi. Bu olayın, "Suriye'deki Rus birlikleri ile ABD ordusunun Suriye'de karşılaşması sonucu Amerikan askerlerinin yaralandığı ilk olay" olduğu belirtildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, Suriye'de Çarşamba günü bir ABD askeri aracı ile Rus askeri aracı arasında çarpışma yaşandığını doğruladı. Ullyot'un yaptığı açıklamada, dört ABD askerinin yaralandığı olayda 'kusurun Ruslara ait olduğu' ve 'ABD askerlerinin gerginliğin tırmanmaması için geri çekildiği' iddiasına yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"25 Ağustos'ta Suriye saatiyle sabah 10 sularında IŞİD karşıtı koalisyonun rutin güvenlik devriyesi Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrik yakınlarında Rus askeri devriyesiyle karşılaştı. Bu temas sırasında bir Rus aracı, Koalisyon'a ait mayına dayanıklı pusuya karşı korumalı arazi aracına (M-ATV) çarptı ve araçtaki personelde yaralanmalara sebep oldu. Gerginliğin tırmanmaması için Koalisyon devriyesi bölgeyi terk etti. Bunun gibi güvensiz ve profesyonellik dışı davranışlar ABD ve Rusya'nın Aralık 2019'da uzlaştığı gerilimi azaltma protokollerinin bir ihlalini temsil etmektedir. Koalisyon ve ABD hiçbir ulusal askeri güçle gerilimin tırmanmasının peşinde değildir, ancak ABD güçleri saldırgan eylemlere karşı kendilerini koruma hakkını ve sorumluluğunu da her zaman saklı tutmaktadır."

İki ülkenin askeri araçları arasında gerçekte ne oldu?

Ancak olaya ilişkin yayınlanan görüntüler ve medyaya yansıyan haberler durumun ABD'li yetkilinin anlattıklarından farklı olduğunu ortaya koyuyor. Rus tarafınca kaydedilmiş görüntülerde, ABD askeri araçlarının bir yolu kapattıkları, daha sonra da çeşitli manevralarla Rus askeri araçlarının önünü kesmeye çalıştıkları görülüyor. Görüntülerin daha sonraki anlarında ise ABD araçlarınca önü kesilmeye çalışan iki Rus askeri aracının, aralarında bulunan Amerikan askeri aracı 'tost' ettikleri görülüyor.

A longer video of the confrontation. US forces appear to be blocking a road and then attempt to block the path of the Russian patrol when they drive through the field. An American MaxxPro MRAP appears to collide with a Russian Typhoon-K MRAP. 319/https://t.co/iCliZSYVY9 pic.twitter.com/xZTtN6l0Ib — Rob Lee (@RALee85) August 26, 2020

ABD askerlerinin yaralanmasına sebep olan çarpışmanın hangi çarpışma olduğu henüz bilinmiyor.​

ABD'li Politico'nun haberinde, Pentagon'un olaya ilişkin yapacağı taslak açıklamada, 'Amerikan güçlerinin Rus güçlerince takip edildiği' yönünde bildirimde bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.