ABD’den Çinli şirketlere ‘yapay ada’ yaptırımı

ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında, Çin’in 2013’ten başlayarak Güney Çin Denizi’nde, hava savunma sistemleri ve gemi savar silahları konuşlandırıldığı, toplam alanı 12 kilometrekareyi bulan yapay adalar oluşturduğu kaydedildi.

Bu bağlamda, Çin’in 24 şirketine karşı yaptırım kararı alındığı belirtildi.

Çin, yer altı kaynakları açısından zengin Güney Çin Denizi’nde, başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya’nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Çin; Filipinler ve Vietnam’ın bölgedeki gerilimi tırmandırmak için bilinçli olarak ABD’nin desteğinden yararlandığını savunuyor.

Lahey Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler’in açtığı dava üzerine 2016’da, Pekin’in Güney Çin Denizi’ndeki hak iddialarının asılsız olduğuna karar vermişti. Böylelikle tartışmalı Spratly adaları, münhasır ekonomik bölge oluşturan adalar olarak kabul edilmemişti. Çin, mahkemenin bu kararını reddetmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD’nin düzenli olarak bölgedeki barış ve istikrarı bozmaya çalıştığını dile getirmişti.