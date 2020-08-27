ABD'li Başsavcı, polisin vurduğu Blake'in otomobilinde bıçak bulundurduğunu söyledi

ABD'nin Wisconsin Eyalet Başsavcısı, polisin siyah Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla ilgili, bu kişinin otomobilinde bıçak bulunduğunu açıkladı.

Başsavcı Josh Kaul basın açıklamasında, eyalet müfettişlerinin Jacob Blake'in pazar günü polis tarafından vurulmadan önce otomobilinin şoför koltuğu tarafındaki döşemenin altından bir bıçak çıkardığı bilgisine ulaştıklarını duyurdu.

Jacob Blake'in vurulması ile sonuçlanan olayın gelişimini anlatan Başsavcı Kaul, pazar günü Kenohsa'da, erkek arkadaşının, izni olmadan evine girdiğini bildiren bir kadının ihbarı üzerine polisin olay yerine ulaştığını ve evde Blake ile karşılaştığını kaydetti.

Kaul, olay sırasında polisin Blake'i şok tabancası kullanarak tutuklamaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.

Başsavcıya göre, aracına ulaşan Blake, şoför kapısını açıp öne doğru eğilince, memur Rusten Shesky, şüphelinin gömleğine tutunarak sırtına 7 kez ateş etti.

Kaul, siyah Amerikalının aracında yapılan aramada bıçağın dışında bir silah olmadığına da değindi.

Protestolar, yasağa rağmen 4. gece de devam etti

Kenosha kentinde siyah Blake'in vurulması ile başlayan protesto gösterileri 4. gecesinde de devam etti.

Sokağa çıkma yasağına bu gece de uymayan göstericiler, kent sokaklarında slogan atarak yürürken, protestoların önceki günlere göre daha sakin ve şiddetsiz geçtiği gözlendi.

Bu arada, dün gece düzenlenen protestolarda silahıyla iki kişinin ölmesine sebep olan Kyle Rittenhouse'un, yarım saat önce olay yerindeki görüntüleri AA kameramanının objektifine takılmıştı.

Tutuklandığı belirtilen Rittenhouse'un ölümüne sebep olduğu kişilerin isimleri açıklanmadı. Ancak hayatını kaybedenlerden genç olanının 26 yaşındaki Anthony Huber olduğu kendisini tanıyan bir arkadaşı tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

Blake'in çocuklarının gözünün önünde vurulması halkı sokağa döktü

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda, siyah Jacob Blake ağır yaralanmıştı.

Amerikan medyasına konuşan Blake'in babası, oğlunun vücudunda 8 kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını söylemişti.

Sosyal medyadaki bir videoda, polisin, otomobilinin kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında arkasından defalarca ateş ettiği görülmüştü. Blake'in otomobiline binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğu sırada 3 çocuğunun da arabada bulunduğu belirtilmişti.

Polis ise 'aile içi bir olay' ihbarı üzerine olay yerine gittiği açıklaması yapmıştı.

ABD, mayısta da Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyah George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde bir aydan uzun süren şiddet içerikli protestolara sahne olmuştu.