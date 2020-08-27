Trump ve Pence'in tedbirlere uymaması Harris'i kızdırdı: Demokratsan maske takarsın, Cumhuriyetçiysen takmaz mısın?

Cumhuriyetçi Parti Kurultayı’nda ABD Başkanı Donald Trump ile yardımcısı Mike Pence’in yine maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayması rakibi Demokratlar’ın Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris’i kızdırdı. Harris, “Demokratsan maske takarsın, Cumhuriyetçiysen maske takmaz mısın?” diye sordu.

Uzun süredir koronavirüs salgınının merkez üssü olan ABD’de giderek kızışan başkanlık yarışı, tedbirleri de ‘unutturuyor’.

Salgınla mücadele yöntemi bakımından topa tutulan Donald Trump yönetiminin, rakipleri Demokratlar’ın aksine, seçim mitinglerinde salgın tedbirlerini dikkate almaması, sosyal mesafeyi hiçe sayarak yüzlerce kişiyle bir araya gelmesi ve maske kullanımına özen göstermemesi kamuoyunda tepki çekiyor.

Bunun son örneği Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nda yaşandı. Dört gün sürecek olan kurultayın üçüncü günü Baltimore kentindeki Fort McHenry anıtında yapıldı.

Mike Pence’in 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde partinin başkan yardımcılığı adaylığını kabul ettiği törende, yine pek çok katılımcı maske takmadı, hatta Pence de sosyal mesafeyi gözetmeden en az bir kişiyle el sıkıştı.

Birlikte halkı selamlayan Başkan Trump ve eşi Melania ile Pence ve eşi Karen’ın da maske takmadığı görüldü. Etkinliğe katılacak olanlara koronavirüs testi yapılmadığı aktarılırken, Pence’in, katılımcılar arasında bulunan bir kadınla el sıkıştığı fotoğraflara yansıdı.

© REUTERS / JONATHAN ERNST Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'na katılacak olanlara koronavirüs testi yapılmadı. Mike Pence'in ise en az bir katılımcıyla el sıkıştığı belirtildi.

Söz konusu görüntüler, Demokrat Parti’nin geçen hafta neredeyse tamamen sanal bir şekilde gerçekleştirdiği kongresiyle tezat oluşturdu. Partinin başkan adayı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, salgın nedeniyle Wisconsin’e gitme planlarını rafa kaldırmış ve konuşmalarını neredeyse boş bir salonda gerçekleştirmişlerdi.

Kongrenin sonunda Delaware’de gerçekleşen havai fişek gösterisini izlerken de maskelerini takmışlar ve kalabalıktan uzak durmaya özen göstermişlerdi.

Demokrat siyasetçilerin maske ve sosyal mesafe konusundaki özenine karşılık, Donald Trump’ın kamuoyu önünde maske takması ise aylar almıştı.

Salgını siyasi malzeme haline getirdiği için Trump yönetimini eleştiren Kamala Harris, “Trump'ın bunu partizan bir mesele haline getirmesi fikri korkunç. İnanılmaz, değil mi? Demokratsan maske takarsın, Cumhuriyetçiysen maske takmaz mısın?” ifadelerini kullandı.