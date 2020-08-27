Polisin sırtından vurup felç ettiği Blake, görgü tanıklarına göre ağlayan çocuklarına bakmak için araç kapısını açmıştı

ABD'de polisin siyah yurttaş George Floyd'u boğarak öldürmesinden yaklaşık üç ay sonra siyah yurttaş Jacob Blake'i sırtından yedi kez vurarak felç bırakması yeni bir öfke ve protesto dalgasını tetiklerken, görgü tanıklarından olayla ilgili yeni açıklamalar geldi.

Business Insider'a konuşan görgü tanıkları, Jacob Blake'in girerken sırtından vurulduğu araçta üç çocuğunun bulunduğunu, 29 yaşındaki babanın araçta ağlayan oğullarını kontrol etmek için sürücü kapısını açtığını anlattı.

Olayın gerçekleştiği noktaya yakın bir yerden çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videoda, Blake park edilmiş aracın etrafında yürürken üç polis memurunun ona silahlarını doğrulttuğu görülüyor. Blake aracın kapısını açıp içeri eğilirken bir polis memuru arkasından tişörtünü çekerek ateş açıyor. Videoda olay yerindeki tanıkların çığlıklarıyla beraber yedi el ateş edildiği duyuluyor. Polis bu sahneyi, daha sonra aracında bıçak buldukları Blake'i engellemek niyetiyle açıklamaya çalışıyor.

Blake'in evinin karşı kaldırımında oturan Dan Stone ise "Jacob'ı iyi tanırım, o sırada çocuklarına bakıyordu. Çocukları onun önceliğidir. Çocuklarının güvende olup olmadığından emin olmaya çalışıyordu" dedi.

Witnesses of Jacob Blake police shooting describe what they saw happen - Insider https://t.co/fKonkVDHG0 — Old Hippie Charlie (@cwpontwit) August 26, 2020

68 yaşındaki Stone, 5 yıldır tandığı Blake'i 'ailesine iyi bakan bir baba' olarak bildiğini söyledi.

Mahallede 21 yıldır yaşayan karşı komşu "Çocuklar arka koltukta çığlık çığlığa ağlıyordu, her normal küçük çocuk gibi, olacakları adeta sezmişlerdi" diye ekledi.

Mahallenin 1967'den beri sakini olan Annie Louise Hurst, Blake'in çaprazındaki evinin önünde sandalyede otururken olaya tanık olduğunu belirtti.

"Sadece yürüyüp aracının kapısını açıyordu ve içeri girmeye çalışıyordu. Saldırgan falan değildi" diyen 80 yaşındaki Hurst, polisin Blake'i vurduğunu gördüğünde kendisinin de çığlık attığını söyledi.

Hurst'ün genç babanın çocuklarıyla birlikte bir oğulunun dıoğum gününü kutladığına dair izlenimini Blake'in bir arkadaşı teyit etti.

Hurst'ün iki ev yanında oturan 44 yaşındaki Arlene Archilla, polis saldırısının ardından çocukların travma geçirdiğini, birini çimlerde yatar ve panik atak geçirirken gördüğünü anlattı.

Avukatları salı günkü açıklamalarında, "Tıbbi tanı, Black'in felç olduğu yönünde, çünkü mermiler omuriliğine çok büyük zarar vermiş ve bazı omurgaları parçalamış. Yeniden yürüyebilmesi bir mucize olur" demişti. Blake'in omuriliğinin büyük bir kısmının ve ince bağırsakların alındığını söylemişti.