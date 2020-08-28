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    Trump, kendi dönemindeki protestoların 'Biden'ın Amerikası' diye videosunu yayımladı, en ateşli sahne Barselona'dandı

    © AFP 2020 / Saul Loeb
    ABD
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    Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nda "Joe Biden'ın Amerika'sında güvende olmayacaksınız" diye Trump döneminin isyana dönüşen ırkçılık karşıtı protestolarının videosu gösterildi. Üstelik görüntülerden biri Barselona'daki ayrılıkçı Katalanların protestosuna ait olduğu ortaya çıktı.

    ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimi öncesi görevdeki Donald Trump'ın adaylığının resmileştiği Cumhuriyetçi Parti Kurultayı (RNC),

    Trump'a yakışır şekilde pek çok bakımdan tartışma yarattı. Bunlardan biri, Trump döneminde isyan niteliğindeki ırkçılık karşıtı protestolara atıfla görüntüler gösterilerek, Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın başkan seçilmesi halinde şiddet ve kaosun hakim olacağının iddia edilmesiydi. 

    Başkan Trump'ın resmi YouTube hesabından da yayımlanan video, 'Catalina ile Madeline' adını yaşıyor. Chicago kentinden iki kızkardeş Catalina-Madeline Lauf, muhafazakar inançlarını ve Trump'a desteklerini dile getirirken, protesto görüntülerini de devreye giriyor. İki kızkardeşe ait sesler, protesto görüntülerini izleyenlerin 'Biden'ın Amerika'sının tadını alabileceğini' öne sürüp "İsyan, suç. Özgürlük artık tehlikede ve bu, yaşadığımız dönemin en önemli seçimi olacak" diyor.

    Başkan Donald Trump ile Yardımcısı Mike Pence de kurultay konuşmalarında "Joe Biden'ın Amerika'sında güvende olmayacaksınız" vurgusu yaptı.

    Bu söyleme tepki gösteren Demokrat Parti'nin başkan adayı "Bunlar hayali bir gelecekteki Joe Biden'ın Amerika'sından görüntüler değil. Bunlar bugünkü Donald Trump Amerika'sından görüntüler" dedi. 

    Önce "Dün gece Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Amerika'nın karşısına çıkıp istifini bozmadan 'Joe Biden'ın Amerika'sında güvende olmayacaksınız' dedi. Kanıtı nedir? Gördüğünüz şiddet Donald Trump'ın Amerika'sında gerçekleşti" diye tweetleyen Biden, ardından "Bu gece Donald Trump 'Joe Biden'ın Amerika'sında güvende olmayacaksınız' dediğinde, çevrenize bakıp sorun: Siz kendinizi Donald Trump'ın Amerika'sında ne kadar güvende hissediyorsunuz" tweetini attı.

    ​Biden "Hatırlayın: Donald Trump'ın kınadığı her şiddet örneği kendi gözetimi altında gerçekleşti. Onun liderliği altında. Onun başkanlığı sırasında" diye ekledi.

    RNC'de gösterilen görüntülerin çoğu gerçekten de polisin silahsız siyahları öldürmesiyle tetiklenen ve ırkçılıkla suçlanan Trump'ı da hedef alan Black Lives Matter (Siyah Yaşamlar Değerlidir) protestolarındandı, ama arada İspanya'nın ayrılıkçı bölgesi Katalonya'dan sahneler de kullanıldığı ortaya çıktı.

    Katalonya'nın kamusal yayın kuruluşu CCA, sokakların alev alev yanmasına dair görüntülerin aslında Ekim 2019'da Barselona kentinde çekildiğini, İspanyol mahkemesinin tek taraflı bağımsızlık ilan eden Katalan siyasileri hapse mahkum etmesi üzerine başlayan protestolardan olduğunu duyurdu.

    ABD haber sitesi Buzzfeed News da alev alev görüntülerin Barselona'dan olduğunu, aynı videoyu kaynak bilgisiyle birlikte görüntü deposu Shutterstock'ta bulduğunu teyit etti. 

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