ABD'de polisin 8 kurşunla felç bıraktığı Jacob Blake'in babası: Oğlum yatağa zincirlenmiş

Bunun ''kalp kırıcı'' bir hareket olduğunu belirten amca Justin Blake, ''Felçli ve yürüyemez bir haldeki bir hastaya bunu yapmak yaralı bir insana hakaret demektir.'' ifadelerini kullandı.
Jacob Blake, who remains hospitalized after sustaining multiple injuries, is now handcuffed to his bed, according to his family.— CNN (@CNN) August 28, 2020
"This is an insult to injury," Blake's uncle says. "He is paralyzed and can't walk and they have him cuffed to the bed. Why?" https://t.co/CfDi2A3JDZ
'Oğlum yatağa zincirlenmiş'
Blake'in bilincinin yerinde olduğu bilgisini aktaran Yang, 29 yaşındaki siyahi Amerikalının uyandığında ilk sözlerinin, ''Baba bana neden bu kadar çok ateş ettiler.'' sorusu olduğunu aktardı.
Yang, Blake'in babasına, aile adına hangi mesajı paylaşabileceğini sorduğunu ve "Onlara oğlumun bir insan olduğunu söyle." yanıtını aldığını belirtti.
Jacob Blake is “chained up” and when he woke up, he asked why he was shot so many times, his father told @AndrewYang.— OutFrontCNN (@OutFrontCNN) August 27, 2020
“His message to us was to say, ‘my son is a human being.’ It made me very heartbroken,” Yang said about his conversation with Blake’s father pic.twitter.com/v4EcOedDZD
Wisconsin Valisi Tony Evers, basın toplantısında bir soru üzerine, Blake'in neden kelepçelenmek zorunda olduğunu anlayamadığını söyledi.
Evers, "Bunun neden gerekli olduğu konusunda hiçbir kişisel fikrim olamaz. Ona yardım etmenin daha iyi yolu onu tedavi etmektir." dedi.
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