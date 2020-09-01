ABD'de iki şerif yardımcısı 'trafik kurallarına aykırı şekilde bisiklet sürdüğü' için bir siyah vatandaşı öldürdü

ABD'nin Los Angeles kentinde, kanunsuz bir şekilde bisiklet sürdüğü belirtilerek durdurulmak istenen siyah bir vatandaş, şerif yardımcılarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Los Angeles Times gazetesinde yer alan habere göre, Los Angeles Şerif Departmanı'ndan teğmen Brandon Dean, yaptığı açıklamada, olayın kanunsuz şekilde bisiklet süren bir siyahın iki şerif yardımcısı tarafından durdurulmak istenmesiyle başladığını belirtti.

Şerif yardımcılarının durdurmaya çalıştığı vatandaşın bisikletini bırakarak koşmaya başladığını kaydeden Dean, temas kurmaya çalışılan siyah vatabdaşın şerif yardımcılarından birinin yüzüne yumruk attığını söyledi.

Dean, yaşanan arbede sırasında siyah vatandaşın düşürdüğü eşyalar arasındaki silahı gören şerif yardımcılarının ateş açtığını ifade etti.

Açılan ateş sonucu hayatını kaybeden kişinin 29 yaşandaki Dijon Kizzee olduğu belirtildi.

Pazartesi öğleden sonra gerçekleşen olayın ardından polis merkezine yürüyen yüzden fazla kişi, gösteri düzenledi.

Bazı protestocular polisin ateş açmasının haklı gösterilemeyeceğini belirterek, "Adalet yoksa barış da yok" sloganları attı.

Olayın meydana geldiği bölgede yaşayan Arlander Givens isimli bir vatandaş da şerif yardımcılarının elinde silah olmayan birisine neden ateş açtığını sorgulayarak, "Silahı almak için uzansaydı, bu farklı olurdu. Ancak silah yerdeyse neden ateş açılır? Bu, onun silahsız olduğu anlamına gelir" dedi.

“If he reached down to grab it, that’s different,” neighborhood resident Arlander Givens, 68, told the Times. “But if it’s on the ground, why shoot? That means he was unarmed.” https://t.co/QJZH1MWDWl — Cameron Langford (@cam_langford) September 1, 2020

Los Angeles Şerif Departmanı ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayla ilgili çok sayıda bağımsız soruşturmanın açıldığını duyurdu.